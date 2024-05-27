股市大漲帶動5月CCI上揚 吳大任示警：下半年經濟挑戰大

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布5月消費者信心指數(CCI)總指數72.2點，較上月再上升8.83點，其中投資股市上升幅度最多，暴增34.7點。台灣經濟發展研究中心執行長吳大任分析，由於股市表現好，帶動各大指標都上揚，房市股市都上升，會讓國人對家庭財富有信心，有助帶動消費成長，但他也示警，台灣出口還是不好，消費成為經濟主要支撐，但消費去年基期已高，下半出經濟挑戰仍很大。

本次調查六項分項指標物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財全數上升，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，5月指數59.35點，較上月大幅上升34.7點。吳大任表示，本月暴升主要是4月因為調查時間剛好股市重挫及4月初花蓮地震，因此4月CCI大跌，5月股市反彈，民眾投資股市信心大增。

5月上升幅度第二的指標為「未來半年就業機會」指數69.66點，較上月上升4.94點；上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查78.84點，較上月上升4.19點。「未來半年購買耐久性財貨」本月調查111.09點，較上個月調查結果上升3.29點，是上升幅度第四指標。上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，調查指數31.39點，較上月上升2.61點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

「購買房地產時機」指標本月調查結果106.27點，與上月的調查結果相較上升3.5點，顯示房市處於熱絡狀態。

吳大任表示，5月指數大幅上升，接近3月水準，主要是4月調查時間18-21日，19日剛好股市重挫，因此股市信心大幅下跌，總指數也下跌20點，另4月初地震到月底還在影響， 因此4月暴跌屬於特殊狀況。5月大幅回升則因股市已近21000點，大幅上升，所有指標也跟著大幅回升。

他，由於很多家庭資產主要配置在股市房市，股市房市信心變強會覺得有錢，比較敢消費，會帶動消費，顯示第二季內需消費會很熱絡。

但吳大任表示，台灣比較大風險仍是出口，不確定生仍高，要看美國與歐洲，歐洲因為製造業PMI都在50以下，六月歐洲央行會率先降息英國也會跟進，但要看次數與規模，若幅度夠大也要明年才反映；美國最近數據從第一季GDP到超額儲蓄從過去2兆多美元，至今年3月由正轉負，家庭負債持續增加，顯示家庭消費能力會大幅度下降，失業率也比去年同期3.5%來到3.9%，隨時破4%，都會對消費造成衝擊，因此估最慢第三季美國聯準會就會降息。

吳大任認為，台灣下半年出口壓力會變大，目前出口除AI外都很弱，出口不好，民間投資也會變弱，唯一支撐仍是消費，但去年基期已高，對經濟成長率的邊際貢獻會減少，下半年台灣經濟挑戰仍很大。

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