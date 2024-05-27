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新任數發部長黃彥男首備詢：未來以三支箭推動數位發展

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
數位發展部長黃彥男上午第一次到立法院交通委員會業務報告。記者蘇健忠／攝影
數位發展部長黃彥男上午第一次到立法院交通委員會業務報告。記者蘇健忠／攝影

數位發展部新任部長黃彥男27日首度出席立法院交通委員會進行業務報告並備詢。黃彥男表示，未來將三箭齊發，推動打詐、強化數位韌性並發展數位經濟，將致力於在三個月內建置「打詐通報查詢網」，二年內培訓千名資安人才，並打造「數位高速路網」，希望於2026年達成上兆元的數位經濟產值。

數發部長黃彥男首度在立法院交通委員會報告未來的施政方向，黃彥男指出，為實踐賴清德總統的「科技智慧島」和「數位新社會」，數發部三箭齊發，積極推動打詐、強化數位韌性並驅動數位經濟發展。

打詐方面，目前數發部在推出隱碼技術、政府短網址及短碼簡訊平台後，已有效攔阻4萬多件詐騙網域；一萬多家第三方支付業者經過管理，目前僅53家通過登錄，大量阻擋第三方支付的詐騙；遊戲點數在實施延遲入點及詐騙鎖卡後，每個月詐騙案也從1,600件下降到100多件。期待未來電子簽章法及打詐專法上路後，更有效發揮打詐的成效。

黃彥男也宣布，將於三個月內建構「打詐通報查詢網」，以AI對抗AI假訊息。黃彥男表示，未來民眾收到任何訊息，可將訊息貼在「打詐通報查詢網」，然後我們將利用人工智慧跟程式來對訊息進行分析、分流，比如是健康方面的訊息，會分給衛福部；若是農業相關訊息，將分至農業部，希望可以提升在訊息判斷、分流的效率。

黃彥男同時指出，台灣需要一條安全、快速的「數位經濟高速公路」，因此未來數發部將結合4G、5G、6G、衛星、微波、光纖及海底電纜等通訊技術，確保數位經濟的韌性；並設置南北AI生態園區，打造台版AI矽谷，希望在2026年推升數位經濟產業達上兆元產值；還將於二年內培養一千名公部門資安人才，並安裝網路偵測及防禦系統，以確保數位經濟高速公路的安全。

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