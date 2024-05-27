經濟總舵手出招 劉鏡清：三個月內提最新國家四年計畫
國發會主委劉鏡清27日表示，國發會將於三個月內提出最新國家四年計畫。談及國內經濟情勢，劉鏡清指出，大經濟是好的，出口暢旺，AI也帶動資通訊產品大爆發，接下來的經濟景氣肯定會比上半年表現好很多。
立法院經濟委員會今審查「離島建設條例」部分條文修正案，也是國發會新任主委劉鏡清上任後立院首秀。
針對輝達（Nvidia）執行長黃仁勳提早在26日抵台，除參加台北國際電腦展之外，外傳還將密訪供應鏈，將再度刮起黃仁勳旋風一事，劉鏡清說，由於輝達上季財報成長262%，因此「把我們的訂單拉得很高」，預期受惠AI帶動的經濟成長，未來五年都將是非常驚人的發展。
此外，劉鏡清還提到，未來我國經濟發展除了重視半導體和AI「雙核心」，預期新崛起的企業將進行比較大的投資，使得後面的生意更好外，國家也會兼顧經濟平衡，去優化包括多數國民所處的服務業、中小企業，還有部分已經進入成熟發展的傳統產業。
劉鏡清強調，否則僅管整體經濟發展好得不得了，仍會有一部分民眾所處的行業不夠好，「未來會重視均衡發展，儘量照顧大家」。
不過，劉鏡清也提醒，儘管目前整體經濟是朝正向發展，但仍是有其不確定性，可能牽動影響我國出口持續復甦的力道，特別是美國，雖然它的通膨看起來控制得還不錯，可是得留意美國國民整體實質購買力下滑情形，因為物價太高，庶民生活有壓力。因此，目前國發會定期關注全球六個主要經濟體的最新經濟情勢變化，包括美國、歐洲、東南亞、中國大陸等六國。
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