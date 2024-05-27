年底達770個低軌衛星服務點？黃彥男：目前沒有問題
民進黨立委何欣純27日質詢時，關切「今年下半年達770個衛星服務點」的發展進度，數發部部長黃彥男表示目前沒有收到有問題的消息，政策不會跳票。
花蓮403地震時首度啟用低軌衛星，並以低軌與中低軌衛星並用協助救災，前任部長唐鳳曾預估低軌衛星 One Web 於今年年底將可達770個服務點。立委何欣純於27日的立院詢答中關切「今年下半年達770個衛星服務點」的推動進度。
黃彥男回應，目前並沒有收到會出問題的消息，依然會朝770個衛星服務點的目標努力。
黃彥男也表示，網路韌性本就需要各式各樣的通信管道，衛星是其中一個重要的管道，One Web 是目前合作較密切的廠商，除了低軌衛星，還有中軌以及同步衛星也會啟用，會是一個整合，至於細節部分將會以書面報告再行說明。
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