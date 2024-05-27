劉鏡清：3個月內提出國家四年發展計畫

國發會新任主委劉鏡清今日立院首秀，談及心情，他直言，委員對他都很照顧，可能是不是政治出身，會體諒是第一次，「緊張倒是不會，但經濟委員會是可以討論中，朝野立委都還覺得蠻友善的。」

對於是否有所準備，劉鏡清則說，有先了解法案內容，並聽取同仁簡報，行政院內部也有些溝通。

談及今年經濟發展，劉鏡清認為，整體經濟發展會好，在AI伺服器等資通業帶動下，出口相當暢旺，AI在5年內發展相當驚人，與半導體產業會是經濟雙核心，在這方面也會有比較大的投資。

但劉鏡清也說，還是要兼顧經濟平衡，因為多數國民在服務業發展，而中小企業、部分產業也進入成熟期，因此要均衡發展，也希望3個月內整理出國家新的四年計畫，平衡產業發展，否則整體經濟好，部分民眾所處行業不夠好，希望盡量照顧大家。

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