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數發部長黃彥男立院首秀 詐騙問題不改將邀平台喝咖啡

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數位發展部長黃彥男上午第一次到立法院交通委員會業務報告。記者蘇健忠／攝影
數位發展部長黃彥男上午第一次到立法院交通委員會業務報告。記者蘇健忠／攝影

數位部長黃彥男今日首度赴立法院報告並備詢，立法委員多將焦點聚集在「打詐」，黃彥男表示，打詐專法立法院目前尚未通過，在還沒有完整法律工具的前提下，若平台業者持續不改善詐騙問題，日後將會常常請業者來辦公室喝咖啡，進行道德勸說、督促他們努力改善。

黃彥男今日首度赴立法院進行業務報告、113年單位預算解凍案報告並備詢，黃彥男除了向立法委員報告自己的新三箭政策方向之外，也像委員表達，目前數發部被凍結的預算是6億850萬2000元，由於業務實際需求，希望能夠預算解凍，讓各項業務順利推動；看得出來部長立院報告首秀略微緊張，但對於立委提出的問題，也都能夠四平八穩地提出回應。

新任數位部長黃彥男五一上任，就端出數位部政策新三箭，聚焦打詐、數位韌性、數位經濟三面向，並於今日立法院中詳細報告。

今日立委質詢範圍大多圍繞打詐議題，民眾黨立委林國成向黃彥男提出兩個問題，首先是國際平台若無法在台灣落地，數發部在台灣沒有辦法追國際，這要如何突破？此外，打詐任務中，數位層面雖是數位部負責，但治安調查是內政部負責，如何去做整合？他認為，最好是有指揮專責機構，不要個人做個人，否則，就算打詐專法通過，仍然會前功盡棄。

民進黨立委林俊憲也說，平台為了要賺錢，即便新上來的廣告是詐騙，平台也不管，忘記它有社會責任，應該要針對這些廣告核實；歐盟是全球最早端出數位服務法的區域，當Twitter散布不實訊息時，也會進行管理，他期待數位部在打詐之外，也要同步處理假訊息相關問題，並應該利用技術做相關推動。

黃彥男則回應，期待立委可以盡快通過打詐專法，讓數位部有法可罰，也讓平台廣告能夠走向實名制，另外一個重要工作則是建置建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢、通報可疑的網路詐騙訊息，用AI（人工智慧）對抗AI假訊息，如果是詐騙，也會通報相關單位趕快處理，希望可以加速打詐時程，縮短打詐時間。

此外，數發部今天提出的業務報告之中，除了一版詳盡版本之外，也有另外一版精華版；林國成表達，詳盡的書面報告中，有70%內容跟數位前部長唐鳳所提內容一樣，「NCC被我退過一次，到現在還沒有補。不過，反而是你這個濃縮版，清清楚楚，應該要再補一份書面資料，你的三支箭跟唐部長完全不一樣，應該要跟大家說。」

黃彥男曾待過產官學界，林國成也勉勵他應該要發揮長才，不能用政黨色彩做老百姓的事情，期許黃部長要為老百姓做做更多的事。

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