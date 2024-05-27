首次立院接受質詢 數發部黃彥男：人生總有第一次
數發部長黃彥男今天到立法院交通委員會首次接受質詢，黃彥男答覆媒體詢問時表示，人生總有第一次，心情上還好，但答詢需要準備、消化很多資料；今年到目前沒有出國考察行程，但如果有需要還是會出國。
立法院交通委員會今天邀請黃彥男報告業務概況，並備質詢。
媒體會前提問首次面對立法院質詢是否會緊張，黃彥男表示心情還好，「人生總有第一次」，擔任這個職務牽涉很多業務工作，需要消化很多資料，最近喉嚨有點沙啞，因此會盡量少說話，準備稍後的立法院答詢。
至於今年是否有出國考察行程，黃彥男表示，目前沒出國考察行程，但如果有需要，還是會出國。
媒體關注3個月內是否有打詐新作法，黃彥男表示，很多細節在業務報告後，就立委質詢提出更進一步的回答，要保留力氣等會兒回答立委的質詢。
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