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立院首秀 國發會主委劉鏡清受震撼教育
立院經濟委員會今審查「離島建設條例」部分條文修正案，也是國發會新任主委劉鏡清上任後立院首秀，但馬上就受到了在野黨立委的震撼教育。
對於立院首秀，劉鏡清顯然相當重視，在會議前先行拜會國民黨召委楊瓊瓔，只是在開會時間後才與楊瓊瓔到場，首次到立院就遲到。
而今日委員會雖然沒有詢答，但在處理條例第三條條文，行政部門對條文做出說明，劉鏡清認為重大建設投資計畫應由中央核定，不適合交給地方政府。但金門出身的國民黨立委陳玉珍有備而來，先質問劉鏡清，「今天早上金門飛機有沒有飛？」、「金門近期有什麼重大建設？」，而劉鏡清則都回應不知情。
陳玉珍更直言，劉鏡清連金門都沒去過，中央官員也沒有幾個知道金門建設，不是一句不適合就不適合，而是要給地方權力。
陳玉珍更問，國發會近3年提出了什麼重大建設計劃？。劉鏡清則請同仁協助回答，只是陳玉珍卻不滿表示，「是請主委發言，要換主委嗎？」召委楊瓊瓔雖然緩頰表示，劉鏡清剛上任，還不清楚，陳玉珍則反嗆，「不清楚就可以認定不適合嗎？」
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