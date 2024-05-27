中經合董座劉宇環：核分裂與核融合 應建立不同監管機制

美商中經合集團董座劉宇環近年來投入桌上型核融合系統開發，近日他在美國首都華盛頓智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）「傑出領導獎」頒獎典禮上表示，期盼台灣政府在政策上應研擬核分裂與核融合分隔的監管機制。

賴清德總統領導的新政府上任後，在野黨以及工商界訴求核電延役的聲浪達到高潮，和碩董事長童子賢更是公開倡議可引進芬蘭OL3等新型核電廠技術來台，但是相對的也激起反核團體的反對聲浪。

美商中經合集團在劉宇環的領導下，近年來在台、美兩地創辦了核融合新創公司聚界潔能（Alpha Ring）公司，該公司是在2015年投資成立，以桌上型核融合系統為主要項目，希望能發展出全無核廢料的潔淨系統，目前已與國內業界合作，陸續開發多款不同規格原型機；此外，聚界更開發離子束教育系統（ion beam system），要協助大專院校學生近距離觀察核融合的反應，從而從教育系統深入理解核融合原理。

劉宇環日前出席「大西洋理事會傑出領導獎」頒獎典禮時，特別與大西洋理事會總裁兼首席執行官弗雷德里克·肯普會面，希望美國能助台灣一臂之力，加速核融合技術的研發與發展，也期盼台灣能參考日本政府的做法，帶頭打造基礎平台，並在政策上宣導以及研擬核分裂與核融合分隔的監管機制。

劉宇環並指出，隨著全球包括英國、美國、歐洲、韓國和日本等國家在政府資源的支持下紛紛推動核融合技術的研發，希望台灣政府也能不落人後。他呼籲我國政府應該通過資金支持學術機構和民間企業，厚植國內的研發實力，並組織產官學研的聯盟，以形成國家團隊。

聚界潔能公司表示，目前身兼聚界潔能執行長的劉宇環是「大西洋理事會」榮譽成員，這次出席不僅象徵聚界在國際舞台上的重要地位，也顯示台灣在能源轉型方面的潛力。更引人注目的是，聚界潔能在今年還破天荒地登上大西洋理事會的鑽石會員及協辦單位，與美國銀行、FedEx、Google、Airbus等國際巨頭並駕齊驅，充分展示了大西洋理事會對台灣新創及能源轉型的重視。

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