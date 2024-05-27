賴政府建構產業生態系

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
賴政府拚經濟，將建構產業生態系。 （路透）
賴政府拚經濟，將建構產業生態系。 （路透）

賴政府拚經濟，將建構產業生態系。財經高層透露，新內閣以半導體、AI人工智慧為雙核心架構，目前正盤點政策工具，包含要從全球「獵人頭」爭取人才，成立Tech Hub（科技研發中心）等，協助產業競爭力。

在雙核心架構下，除了已具全球競爭力的晶圓製造外，政府將鎖定IC設計、材料設備等，希望這兩個領域在全球市占率能翻倍成長。

賴總統在520上任之前，產業之旅第一站就前往竹科與半導體產業對話並參訪台積電（2330），表達高度重視，他當時即承諾，上任後希望攜手產業建立完整生態系，讓半導體產業在台灣更加穩固。

財經高層表示，過去政策架構較少提及產業生態系，事實上，建立完整的生態系至關重要，台灣除了在晶圓製造上扮演領頭羊，也要積極協助IC設計、材料設備等領域茁壯。

據了解，賴政府的產業政策已有初步輪廓，以半導體、AI為雙核心，除了被動讓人才留台外，未來也將會主動跨出台灣，往全世界目標性挖角，展開「獵人頭」，吸引國際人才來台、留台，幫助產業發展。

另外，新政府也計劃產學合作，與國立大學攜手打造Tech Hub。財經官員表示，國際上已有先例，台灣也希望能夠與學界合作從事科研。

財經高層也表示，未來將整理出台灣產業的機會地圖，希望從戰略角度來整體思考。

IC設計 半導體 生態

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