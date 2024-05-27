淨零排放成為顯學 公平會：漂綠…最重罰2,500萬
淨零排放成為顯學，部分人士抓緊企業碳焦慮，推出標榜淨零、碳盤查課程，甚至推出聲稱可用於碳中和的商品。
對此公平會表態，若與環境部規範標準有差距，將涉及廣告不實，違者可處5萬元以上、2,500萬元以下罰鍰。
日前有民間機構辦理ESG淨零永續管理師培訓課程，宣稱結業後有機會成為年薪百萬企業永續長，但實際上該課程未取得國內外認證，讓民眾白白花錢；甚至有企業在展覽會上看到宣稱可抵減碳排的空調系統，但購入就需要數百萬元替換，經詢問環境部才知道「沒這回事」。
公平會副主委陳志民表示，涉及漂綠個案只要送進公平會，當事人檢具事證，公平會就會啟動調查，調查同時也會徵詢環境部意見，看看所宣稱的碳中和或碳權是否在科學上、認定上都符合環境部規定，「只要有差距，就是會涉及不實」。
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