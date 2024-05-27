環境部新增六項審查減量方法 提高國內業者參與意願

環境部建立自願減量交易（碳交易）制度，在確定今年9月底國內碳交易平台將上線後，目前也在積極審查減量方法，目前至少新增六項，包含森林經營碳匯專案等，希望提高更多國內業者參與意願。

環境部2月公布首批審定公開的官方版減量方法，共143項，提供事業單位或各級政府使用。

事業單位也可依規定提出「新減量方法」審定申請，截至15日，環境部已受理六項，包括農業部所提「森林經營碳匯專案活動」、「竹林經營碳匯專案活動」、「改進農業土地管理方法學」，農業部與海委會共同所提「海草復育」、「紅樹林植林」及民間單位所提「低生長林增匯專案」。

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