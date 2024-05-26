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前腳才在美國開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳甫為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」，獻上人生開球處女秀，隨即馬不停蹄搭機來台，有媒體拍攝到他與妻子Lori Huang，今天現身松山機場。
輝達公關公司表示，黃仁勳來台公開行程是6月2日，在台大體育館主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展；黃仁勳還將在6月4日，與媒體交流。
黃仁勳去年於台北國際電腦展期間，接連為華碩、技嘉、廣達旗下雲達等夥伴站台，這次來台是否再度現身夥伴攤位，備受關注。
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