快訊

前腳才在MLB開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前腳才在美國開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講

中央社／ 台北26日電
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。聯合報記者劉先進／攝影
舊金山台灣日25日在屋崙運動家職棒隊主場隆重揭幕，輝達創辦人暨首席執行官黃仁勳擔任開球來賓。聯合報記者劉先進／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳甫為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」，獻上人生開球處女秀，隨即馬不停蹄搭機來台，有媒體拍攝到他與妻子Lori Huang，今天現身松山機場

輝達公關公司表示，黃仁勳來台公開行程是6月2日，在台大體育館主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展；黃仁勳還將在6月4日，與媒體交流。

黃仁勳去年於台北國際電腦展期間，接連為華碩、技嘉、廣達旗下雲達等夥伴站台，這次來台是否再度現身夥伴攤位，備受關注。

松山機場 舊金山 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

MLB／美職舊金山台灣日 黃仁勳穿「93」號球衣開球

黃仁勳看好AI生成影片 帶動更多輝達晶片需求

黃仁勳帶所羅門（2359）股價起飛！天天亮漲停...網看1營運關鍵憂重演老AI走勢

中位數為1,570萬美元…去年美國CEO薪酬再創新高！ 第一名是「他」

相關新聞

中油：明日起汽油價格不調整、柴油調降0.1元

台灣中油宣布，自明（27）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、...

前腳才在美國開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳甫為美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」，獻上人生開球處女秀，隨即馬不停蹄搭機來台，有...

數位部三箭策略 首推打詐通報查詢網、建「台版AI矽谷」2026拚兆元產值

根據數位部送達立法院的最新業務報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求，第一支箭是「推動打詐工作」。將...

主計總處可望上修今年經濟預測 物價上漲壓力仍在

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨著AI商機大爆發，預期今年全年經濟成長率可望站穩3.5%。至於消費者物價上漲率則因4月電價調漲，全年有相當大的機率超過2%的通膨警戒線。

今年全年經濟 估成長3.5%

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨AI商機...

女性購屋比率逐年攀升 去年逾48%

有土斯有財。現代女性經濟愈來愈獨立，加上性別平權觀念愈趨成熟，女性擔任一家經濟之主的比率明顯增加。隨著「女力崛起」，全台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。