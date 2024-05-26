前腳才在美國開球…輝達執行長黃仁勳旋風抵台！6月2日赴台大主題演講

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨著AI商機大爆發，預期今年全年經濟成長率可望站穩3.5%。至於消費者物價上漲率則因4月電價調漲，全年有相當大的機率超過2%的通膨警戒線。

2024-05-26 06:00