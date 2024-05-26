快訊

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

數位部三箭策略 首推打詐通報查詢網、建「台版AI矽谷」2026拚兆元產值

中央社／ 台北26日電
數位部回應民眾需求「推動打詐工作」，將在3個月內建置「打詐通報查詢網」。圖／聯合報系資料照片
數位部回應民眾需求「推動打詐工作」，將在3個月內建置「打詐通報查詢網」。圖／聯合報系資料照片

根據數位部送達立法院的最新業務報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求，第一支箭是「推動打詐工作」。將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙訊息，用AI對抗AI假訊息。

立法院交通委員會27日將邀請數位發展部黃彥男列席報告業務概況，根據數位部送達立法院的書面報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求。第一支箭「推動打詐工作」。將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙訊息，用AI對抗AI假訊息。

數位部指出，配合打詐專法進行源頭管理及業者防詐義務等適當規管；督導財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助封阻詐騙網站，在法規明確授權下，督導網路連接單位封阻詐騙網站，並且建立緊急處理管道。

數位部表示，第2支箭「強化數位韌性」，要持續建置完整的海陸空應變通訊網路，確保台灣遇到重大災難時，仍有可用的通訊方案可分別滿足一般民眾、救災系統及政府指揮體系的基本通訊需求。

數位部指出，正在積極建立零信任架構的政府資料傳輸機制，透過跨機關資料傳輸紀錄與安全環境，結合零信任架構的身分驗證軌跡，才能有效降低系統內部不當存取的異常行為。

數位部表示，在資安法制及人才培育方面，目前已完成資通安全管理法修正條文與社會各界溝通的程序，並陳報行政院，將在2年內應培訓1000名資安人才，紓解政府資安人力成長需求。

數位部指出，第3支箭「發展數位經濟」，將以政策引導，協助業者掌握市場商機，加速台灣數位經濟運轉，推升AI、資安、軟體等數位經濟相關產業於2026年挑戰兆元產值。

數位部表示，具體作法有設置南北AI生態園區，打造「台版AI矽谷」; 普及AI技術應用，協助業者掌握AI與新興智慧應用商機；強化產業資安與個資保護及拓展國際輸出等。

數位發展部 網路 詐騙 資安 黃彥男

延伸閱讀

立院外民眾集結 卓榮泰： 警察最重要責任在保護人民

首場院會提食安、打詐、貪瀆 卓榮泰：不讓人民對政府有疑

影／張榮興今走馬上任警署長 預告首重打詐、簡化重疊性工作

內政部長劉世芳主持警政署長交接 多國的駐台使節、警察同仁等出席

相關新聞

中油：明日起汽油價格不調整、柴油調降0.1元

台灣中油宣布，自明（27）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、...

數位部三箭策略 首推打詐通報查詢網、建「台版AI矽谷」2026拚兆元產值

根據數位部送達立法院的最新業務報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求，第一支箭是「推動打詐工作」。將...

主計總處可望上修今年經濟預測 物價上漲壓力仍在

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨著AI商機大爆發，預期今年全年經濟成長率可望站穩3.5%。至於消費者物價上漲率則因4月電價調漲，全年有相當大的機率超過2%的通膨警戒線。

今年全年經濟 估成長3.5%

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨AI商機...

女性購屋比率逐年攀升 去年逾48%

有土斯有財。現代女性經濟愈來愈獨立，加上性別平權觀念愈趨成熟，女性擔任一家經濟之主的比率明顯增加。隨著「女力崛起」，全台...

女性平均時薪 比男性少14%

兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。根據行政院主計總處最新資料顯示，女性2023年平均時薪為318...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。