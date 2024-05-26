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中油：明日起汽油價格不調整、柴油調降0.1元
台灣中油宣布，自明（27）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.5元及3.8元。
台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌0.35美元，新台幣兌美元匯率升值0.031元，國內油價依公式計算跌幅為0.41%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.5元及3.7元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.2元及3.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.8元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調降0.1元。
台灣中油也說，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.5元及3.8元均由台灣中油吸收，113年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。
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