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籲共同承擔區域穩定的重任 賴清德：盼與中交流合作

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

民主進步黨26日辦理全國黨代表暨地方主委選舉黨員投票，黨主席賴清德呼籲，中國來跟台灣共同承擔起區域穩定的重責大任，他也期待跟中國透過交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，創造互利互惠，邁向和平共榮的立場。

賴清德上午十點，由台南市長黃偉哲、立委委員陳亭妃、郭國文、林俊憲、台南市黨部主委潘新傳及地方黨公職陪同下前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。賴清德於投票前發表談話表示，今天是民主進步黨舉行第21屆全國黨代表及地方黨職選舉，他回到台南，善盡黨員的責任，投下寶貴的一票，敬請全國的黨員同志，今天也要踴躍投票，選出優秀的人才，為國家承擔責任。

針對媒體詢問，國際社會及美國對於共軍軍演表達高度關切，賴清德回應表示，非常感謝美國總統拜登和國會，以及世界各國對台海和平穩定堅定的支持，他在520就職演說當中也提到，台海的和平穩定是全球安全繁榮的必要元素，任何一個國家在台海生波，引響區域的穩定，都不會為國際社會所接受。

針對國會擴權法案下週二再審，賴清德表示，台灣的民主得來不易，是許許多多人犧牲奉獻的結果，代表民主象徵的國會更應該站在第一線，守護民主，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。

在整個修法的過程中，來自全國各地民眾自動自發、公民團體理性發聲、青年朋友展現力量，這都是台灣民主的價值，身為總統，有責任肯定在立法院每一個遵守議事程序的委員，也有責任感謝勇敢的站出來，守護民主的每個人，非常希望國人能夠團結，特別是面對區域局勢的變化，也面對國際社會對台灣支持的時候，國人更應該要團結，也只有團結，我們才能夠克服種種困難，一直挺進。

另外，針對近期台灣藝人被迫政治表態，賴清德表示，台灣的文化工作者到中國被迫政治表態，這不是第一次，也應該不會是最後一次，每一次，台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力，他都感到非常地不捨，他也請國人能夠了解，在別人的屋簷下，我們的文化工作者，講什麼內容固然是一回事，但更重要的是他們心想的是什麼，我們應該給予諒解，我們會繼續努力，守護國家，讓國家繼續進步，讓文化工作者能有更好的發展。

投票 賴清德

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