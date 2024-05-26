外界擔心供電問題 經長：夏季不會缺電

桃園市日前傳出多起停電事故、4月共停電35次，外界相當擔心供電問題。行政院長卓榮泰昨（25）日表示，桃園電力用戶數十年增加了20萬戶，線路及設備負擔增加，台電將提出改善計畫；經濟部長郭智輝也強調，今年夏季供電完全都是有準備的，不會缺電。

卓榮泰昨視察台電公司桃園區處穩定供電作業，由郭智輝陪同。卓榮泰表示，他要求台電做到三件事，一是拿出誠意向家裡突然沒電的用戶道歉，二是快速告知復電時間，三是回頭檢視電網韌性。

卓榮泰表示，電力供應相當專業與複雜，當有任何一個環節發生閃失，就會影響國人用電，一般民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，絕大多數跳電案例皆來自外力因素或人為疏忽，因此台電的責任就是降低人為疏忽機率，並採「事前防範、事後補救」方式減輕外力因素造成的傷害。

卓榮泰指出，若不幸遭受天然災害侵擾造成停電，也要在事故發生後迅速且清楚說明停電原因、復電時間等資訊，力求在時程內完成復電；電力修復完成後，也要指派專業人力全盤檢查電力系統區域環境，確保電網韌性與安全，將相同事件發生機率降到最低。

桃園4月停電35次，卓榮泰分析，桃園電力用戶數十年內增加20萬戶，增加幅度高達18.1％，線路及設備負擔增加，需要中央與地方政府共同努力，針對台電公司所提增設變電所，解決配電饋線不足進行改善。

郭智輝強調，這35次大部分是因為配電較老化，且桃園地區人口增加，饋線較不足，台電會持續在桃園地區進行改善工作，並再次重申「35次（停電）跟供電不足完全沒有關係」。

至於夏季供電，他指出，預計今年會有兩波用電較多的時段，第一個是夏季、第二個在10月，這兩時段都已經準備好，「我可以跟各位在這邊說明，我們完全都是有準備的，不會缺電」。

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