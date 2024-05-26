環境部拚淨零 研擬綠色設計規範
歐盟今年4月通過「產品永續生態化設計規章（ESPR）」草案，環境部也正研擬「綠色設計推動作業要點」，先從自願性推動，後續將強制性指定產品如電池或紡織品，來符合綠色設計準則指定項目與再生料使用比率。
為落實淨零轉型，關鍵戰略中不只是淨零碳排，也提出「資源循環零廢棄」，行政院去年4月核定環境部「資源循環零廢關鍵戰略行動計畫」，希望透過提升資源生產力及減少人均物質消費量為目標，訂定2030年戰略總體指標，跨部會共同合作達成零廢棄及淨零願景。
環境部近期規劃先自願性推動，參考歐盟生態化設計要求等規範，研擬綠色設計原則驗證方法與機制，訂定「綠色設計推動作業要點」，與業者合作推動示範計畫，規劃在2026年以前完成二項訂定產品綠色設計準則，協助產品導入綠色設計。
制定《資源循環促進法》專法後，讓綠色設計可有法源接軌國際管制產品強制性規範。
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