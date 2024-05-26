資源循環促進法業者反彈 環境部將開公聽會凝聚共識

環境部正著手將現行「廢棄物清理法」和「資源回收再利用法」整合成為《資源循環促進法》，原訂今年2月公布草案，但與業者溝通後反彈大，草案預計延至9月後才有機會亮相。

這是去年上路的《氣候變遷因應法》外，環境部另一具挑戰性的修法工作。由於碳費今年開徵，明年後開始繳納，促進費未與碳費連結，不少業者擔心被多剝一層皮。

環境部長彭啟明22日在立法院業務報告時，並未提及《資源循環促進法》相關進度。不過彭啟明表示，目前已與資源循環署討論，加入一些想法，讓外界不要只看見又要多收一個費用，而是要了解從源頭管制的重要性，「資源循環應從產業發展、環境就會好的角度下手。」

業者對資源循環促進法四大疑慮 圖／經濟日報提供

過去兩部法令執行上偏弱，且相關條文橫跨十個部會，為避免多頭馬車，兩法整合後，環境部成為主管機關。彭啟明認為，《資源循環促進法》跨部會、跨產業，應讓產官學研聚在一起，有共識往下走才比較好，這幾個月將開公聽會凝聚共識，希望下個立法院會期有機會提出草案。

由於《資源循環促進法》規定，未來特定事業廢棄物將被公告為「產業責任物」，業者須繳交「資源循環促進費」，也就是針對回收再利用缺乏市場競爭力且具資源循環利用必要性者，公告為產業責任物，並且向產源課徵並補貼再利用產品最終使用者，引導再利用產品適材適所。

不過，環境部陸續舉行座談會，業者們都相當擔心立法問題。由於碳費今年開徵，明年後開始繳納，促進費未與碳費連結，不少業者擔心被多剝一層皮。

鋼鐵業者直言，不宜貿然新設資源循環促進法來取代既有的廢棄物清理法，建議在廢棄物清理法架構下納入資源循環原則及相關條文，以緩和修法衝擊，甚至直指草案將廢棄資源定義涵蓋廢棄物，可能導致可回收循環利用之經濟材料遭汙名化。

在促進費部分，工總指出，業者已繳納相當多費用，包括碳費、水汙費、空汙費、海汙費、土汙費等，環境部應將各類費用與資源循環促進費整合；飲料工業公會提到，身為末端包裝飲料製造業目前已繳交回收清除處理費，不了解促進費又將給予業者哪些規範。

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