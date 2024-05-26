少了育兒負擔 買房能力大增

經濟日報／ 記者林薏茹╱台北報導
近年新生兒人數 圖／經濟日報提供
近年新生兒人數 圖／經濟日報提供

少了家庭與育兒負擔，新世代女性更有能力為自己買房。據內政部統計數據顯示，2023年我國新生兒數約13.5萬人，再創新低，鄰近的日本、韓國等東北亞國家，新生兒人數同樣寫下史上最低紀錄，顯示在育兒成本增加、房價高漲下，生兒育女已非新世代女性人生中必要的大事。

根據國發會2022年發布的2022年至2070年人口推估報告，2023年出生數中推估值為14.6萬人、低推估值為14萬人，實際出生數則為13.5萬人，已跌破國發會先前預估的低標，顯示台灣在高齡化、少子化夾擊下，人口問題比想像中更嚴峻。

2023年我國全年新生兒數13萬5,571人，折合年粗出生率為千分之5.82，相較於2022年新生兒數13萬8,986人、年粗出生率為千分之5.96，再創內政部統計以來，新生兒人數史上新低，且為連四年出生數改寫新低。

從我國過去五年新生兒人數來看，2018年為18萬1,601人、2019年17萬7,767人、2020年16萬5,249人、2021年15萬3,820人，2022年13萬8,986人，呈現逐年遞減的趨勢。

衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟指出，低生育率問題涉及面向多元，不能只靠育兒津貼解決，應多管齊下改善整體經濟發展、職場、托育負擔產生的壓力。

日本同樣面臨出生率持續降低的難題。據日本厚生勞動省公布的數據指出，2023年出生人數速報值為75萬8631人，較2022年減少5.1%，為連續八年下滑，也續創歷史新低紀錄。

新生兒 日本 育兒津貼

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