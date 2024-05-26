聽新聞
test
0:00 / 0:00

女性平均時薪 比男性少14%

經濟日報／ 記者林薏茹╱台北報導
兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。（本報系資料庫）
兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。（本報系資料庫）

兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。根據行政院主計總處最新資料顯示，女性2023年平均時薪為318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%，等於女性一年還須多工作54天才能與男性同酬。

據統計顯示，2019年至2023年間，兩性名目薪資差距分別為14.9％、14.8％、15.8％、15.8％及14.7％。其中，疫情影響較大的2021年及2022年，差距短暫偏離，但2023年再度回到原先的下降軌道。

勞動部指出，由於2023年女性占比較高的內需服務業，人力需求回升，使女性時薪增幅高於男性，連帶讓兩性平均時薪差距縮小至14.7％，逐漸回歸疫情前水準。

以新鮮人薪資水準來看，勞動部統計顯示，2023年女性新鮮人薪資平均為3.4萬元，為男性3.7萬元的92%，較2022年的89.7%上升2.3個百分點，性別薪資差距也由10.3%縮小至8%。

據勞動部資料顯示，近年來我國兩性平均薪資差距均低於日本、韓國、美國，2023年我國兩性平均時薪差距為14.7%，續低於日本的30.2%及南韓的30%。

至於美國，因其按性別分之薪資資料僅發布中位數，若以我國月薪中位數與其週薪中位數相較，2022年我國兩性薪資差距 13.6%，亦低於美國之17%。

不過，對此，婦女新知基金會祕書長覃玉蓉指出，這三個國家都是相對缺乏性別薪資平等政策的國家，若將範圍擴大至其他地區，會發現台灣進步速度不如許多歐洲國家。

時薪 薪資

延伸閱讀

俄羅斯猛攻哈爾科夫 美國再提供烏克蘭近90億元軍援

曾擊沉日軍20艘船！美軍二戰傳奇潛艦「哈德號」殘骸找到了

今年第一號颱風「艾維尼」將形成 日本下週防警報級大雨

日本Lawson宣布下市！消息傳對岸登熱搜 陸網炸鍋：以為要退出中國

相關新聞

資源循環促進法業者反彈 環境部將開公聽會凝聚共識

環境部正著手將現行「廢棄物清理法」和「資源回收再利用法」整合成為《資源循環促進法》，原訂今年2月公布草案，但與業者溝通後...

今年全年經濟 估成長3.5%

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨AI商機...

女性購屋比率逐年攀升 去年逾48%

有土斯有財。現代女性經濟愈來愈獨立，加上性別平權觀念愈趨成熟，女性擔任一家經濟之主的比率明顯增加。隨著「女力崛起」，全台...

女性平均時薪 比男性少14%

兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。根據行政院主計總處最新資料顯示，女性2023年平均時薪為318...

少了育兒負擔 買房能力大增

少了家庭與育兒負擔，新世代女性更有能力為自己買房。據內政部統計數據顯示，2023年我國新生兒數約13.5萬人，再創新低，...

每周一勢／Q1電腦及資訊服務業營收 同期新高

經濟部統計，2024年第1季電腦及資訊服務業營業額1,421億元，為歷年同季新高，年增6.8%，其中電腦程式設計業1,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。