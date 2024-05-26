女性平均時薪 比男性少14%

兩性薪資差距停滯，女性「要多工作54天」薪水才能追平男性。根據行政院主計總處最新資料顯示，女性2023年平均時薪為318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%，等於女性一年還須多工作54天才能與男性同酬。

據統計顯示，2019年至2023年間，兩性名目薪資差距分別為14.9％、14.8％、15.8％、15.8％及14.7％。其中，疫情影響較大的2021年及2022年，差距短暫偏離，但2023年再度回到原先的下降軌道。

勞動部指出，由於2023年女性占比較高的內需服務業，人力需求回升，使女性時薪增幅高於男性，連帶讓兩性平均時薪差距縮小至14.7％，逐漸回歸疫情前水準。

以新鮮人薪資水準來看，勞動部統計顯示，2023年女性新鮮人薪資平均為3.4萬元，為男性3.7萬元的92%，較2022年的89.7%上升2.3個百分點，性別薪資差距也由10.3%縮小至8%。

據勞動部資料顯示，近年來我國兩性平均薪資差距均低於日本、韓國、美國，2023年我國兩性平均時薪差距為14.7%，續低於日本的30.2%及南韓的30%。

至於美國，因其按性別分之薪資資料僅發布中位數，若以我國月薪中位數與其週薪中位數相較，2022年我國兩性薪資差距 13.6%，亦低於美國之17%。

不過，對此，婦女新知基金會祕書長覃玉蓉指出，這三個國家都是相對缺乏性別薪資平等政策的國家，若將範圍擴大至其他地區，會發現台灣進步速度不如許多歐洲國家。

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