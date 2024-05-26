女性購屋比率逐年攀升 去年逾48%

有土斯有財。現代女性經濟愈來愈獨立，加上性別平權觀念愈趨成熟，女性擔任一家經濟之主的比率明顯增加。隨著「女力崛起」，全台20歲以上女性購屋比率逐年提高，2023年達到48.2%，較十年前增加約0.4個百分點，創近十年來新高，女性經濟實力已不容小覷。

根據金融聯徵中心房貸資料統計顯示，2014年全台女性購屋占比約47.8%，至2021年前，占比均落在47%至47.8%，不過，2022年首度衝破48%、達到48.07%，2023年更進一步來到48.2%，改寫十年來新高，持續朝過半占比邁進。

圖／經濟日報提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，女性經濟條件愈來愈好，有能力置產的女性跟著增加，加上新世代女力不婚不生比率高，女性有偶率已不到五成，少了家庭與育兒負擔，也更有能力為自己買房，這樣的現象在都會城市也會較偏鄉更明顯。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡也認為，社會觀念改變，加上女性受高等教育比率大增，薪資水平上升，經濟獨立性愈來愈高，且許多女性出社會後以買房為人生目標，加上女性購屋貸款條件愈理想，全台男女不動產持有比例差異逐漸拉近。

進一步以年齡來區分，根據聯徵中心資料顯示，2023年第2季全台有19.1％的申貸比率，來自50歲以上的中高齡族群，其中女性占比達55.4％，同樣呈現女性多於男性的情況。

第一建經研究中心副理張菱育認為，過去多數家庭購置的第一間房是登記在先生名下，並負責繳貸款，到了中壯年後換屋或購置第二屋，則會考慮由太太名義來申貸，才會出現50歲以上申貸者女多於男的狀況。

從2023年六都女性購屋情況來看，台北市女性購屋力為六都最高，女性購屋占比超過半數、約50.8%，也是六都中唯一超越男性的城市，且已連續兩年女性購屋族比男性還多。

在北市購屋市場上，女力崛起趨勢明顯轉強。然而，也因房價總金額較高，台北市女性購屋族所背負的房貸壓力雖為六都中最重，卻換來最小的購屋面積。

據聯徵中心資料統計，2023年台北市女性平均房貸為1,651萬元，是台南市、高雄市女性房貸金額的兩倍多，新北市女性平均房貸金額也衝破千萬元、達1,059萬元，台中市、桃園市女性平均房貸金額也超過800萬元，台南市則以752萬元居第六。

購屋面積方面，台北市女性購屋面積僅36坪，新北市則為38坪，雙北女性購屋面積都未超過40坪，台南市女性負擔最輕鬆、購屋面積也最大達45坪，但女性購屋占比為六都最少、僅約46.8%。

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