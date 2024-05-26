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每周一勢／Q1電腦及資訊服務業營收 同期新高

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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經濟部統計，2024年第1季電腦及資訊服務業營業額1,421億元，為歷年同季新高，年增6.8%，其中電腦程式設計業1,036億元，年增5.7%，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以網路系統建置等多元整合服務增加所致。

專業技術服務業營業額增2.4%

經濟部統計，2024年第1季專業技術服務業營業額945億元，為歷年同季新高，年增2.4%，其中廣告業及市場研究業440億元，年增1.5%，主因大型戶外及網路媒體行銷廣告需求提升所致。

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租賃業業績上揚一成

經濟部統計，2024年第1季租賃業營業額404億元，為歷年同季新高，年增10.6%，其中運輸工具租賃業267億元，年增11.4%，主因為企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引消費者租車。

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