台灣168／六大壽險前四月賺逾千億元

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合計賺進324.7億元，為去年8月以來的九個月新高。

富豪戶財管資產衝上1兆元

據金管會統計，2024年4月底國銀管理富豪戶資產（AUM），達1兆387億元，迎向下一個兆元里程碑，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的五倍，顯示各銀行積極開發富豪戶市場，搶財管商機。

1-4月對外投資達3,924億元

經濟部投審司統計，2024年前四月對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數337件，投資金額130.8億美元，折合新台幣3,924.7億元 ，主要是文曄科技以39.8億元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權，以及台積電30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.。

人力需求增 顯示景氣轉佳

勞動部發布2024年第3季人力需求調查，顯示7月底人力需求將較4月底淨增加6萬人，其中製造業人力需求淨增加2.2萬人。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

勞動部發布2024年第3季人力需求調查，顯示7月底人力需求將較4月底淨增加6萬人，其中製造業人力需求淨增加2.2萬人。全體和製造業淨增加人數是在連六季和上年同期呈年減後，首度轉為正成長，代表經過一年半調整期，景氣已有轉佳跡象。

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