今年全年經濟 估成長3.5%

行政院主計總處30日將舉行經濟預測記者會，更新今年GDP（國內生產毛額）及消費者物價指數（CPI）年增率預測。隨AI商機大爆發，預期今年全年經濟成長率可望站穩3.5%，至於通膨率則因4月電價調漲，今年全年有相當大的機率仍會超過2%的通膨警戒線。

520新內閣已上任，主計總處30日的經濟預測記者會，將由新任主計總處主計長陳淑姿親自主持。

主計總處官員表示，2月底發布今年經濟成長率預測為3.43%，但近來各項經濟數據皆報佳音，景氣復甦態勢確立，又加上第1季GDP概估6.51%，為近11季新高，較前次預測增0.59個百分點。若第2、3、4季成長率維持不變，第1季帶入最新概估結果，全年經濟成長率將調整為3.57%，較2月底預測增0.14個百分點。

談及目前國內景氣概況，主計總處官員表示，外需動能已漸恢復，內需則穩健成長，加上自去年第2季來「對上季成長率」皆正成長，顯示國內經濟狀況持續向上。

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