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確保供電穩定 卓揆：全盤檢查電力系統區域環境

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院長卓榮泰25日前往桃園市視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰25日前往桃園市視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」。圖／行政院提供

關心桃園供電穩定措施，行政院長卓榮泰25日前往桃園市視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」時表示，感謝全體台電同仁為穩定供電所付出的辛勞。他說，絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，台電有責任降低人為疏忽的機率，並採「事前防範、事後補救」方式，減輕外力因素所造成的傷害，針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全，政府一定會做所有台電同仁的後盾，希望大家持續為全臺供電穩定努力。

卓榮泰致詞時首先感謝全體台電同仁為穩定供電所付出的辛勞，台電總經理王耀庭日前曾說：「保護台電員工，我無所懼」，這句話令他感觸良多，在大家聽取簡報的當下，正有台電員工在電線桿上方辛勤作業，他們不畏風吹、日曬、雨淋，努力舖設和修復電力線路，讓家家戶戶都能穩定供電，令人感佩，因此他上任後第一個周末，特別安排前來視察，慰勉所有台電同仁的辛勞。

卓榮泰表示，電力的供應相當專業與複雜，當有任何一個環節發生閃失時，即會影響國人用電，而一般民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，如不幸遭受天然災害侵擾而造成停電，也要在停電事故發生後，積極展現誠意向民眾溝通，迅速且清楚地說明停電原因、復電時間等資訊，並力求在時程內完成復電工作；同時，電力修復完成後，也要指派專業人力針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全，讓日後類此事件發生機率能夠降到最低，相信只要大家拿出誠意、迅速解決並進行安全檢查，人民會感受到政府真正在為大家做事。

卓榮泰提到，桃園電力用戶數在十年內增加20萬戶，增加幅度高達18.1%，致使線路及設備負擔增加，因此針對台電公司所提增設變電所，解決配電饋線不足一事，需要中央與地方政府共同努力，請經濟部郭智輝部長、林全能次長及台電公司曾文生董事長與地方政府加強溝通聯繫，讓地方政府能夠協助配合；同時，針對台電公司反映特定地區留才不易問題，中央也會給予支持，希望日後新增的人力皆能發揮專業精神、展現效率，確保有足夠能量可以達成穩定供電目標。

供電 停電 台電

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