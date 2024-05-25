桃園頻停電、夏日供電憂 經濟部長郭智輝：不會缺電
桃園市日前傳出多起意外停電事故，更被統計4月就停電35次，讓人擔心夏天供電問題。經濟部長郭智輝25日強調，完全都是有準備的，不會缺電。
郭智輝陪同行政院院長卓榮泰視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」。被問及桃園地區4月停電35次的問題。
郭智輝表示，這個35次大部分都是因為配電較老化，且桃園地區人口增加，所以那個饋線可能比較不足，台電也會持續在桃園地區進行改善工作，再次重申「35次（停電）跟供電不足完全沒有關係」。
至於夏季供電，他指出，今年我們會有兩波用電較多的這個時段，那第一個就是夏季、第二個是在10月，這兩時段都已經準備好，即便台電有因應減碳而暫停的機組，「我可以跟各位在這邊說明，我們完全都是有準備的，不會缺電」。
另外，第三接收站的進度也受到矚目。郭智輝表示，三接的工程明年第一季會開始運轉。
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