快訊

台灣藝人表態潮？張鈞甯「不支持台獨」 王心凌10字衝熱搜

女照顧父母「想跟兄弟平分遺產」不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

賴清德演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

經部推動台加研發合作 擬明年徵案聚焦AI綠能領域

中央社／ 台北25日電

為促進產業國際創新研發量能，經濟部近年陸續與英國、德國、西班牙、捷克、以色列等國展開雙邊合作，近期也與加拿大簽訂創新合作協議，預計將於明年正式啟動，台灣與加拿大業者可攜手提案申請，AI生技綠能估將列為重點發展項目。

經濟部產業技術司自2008年開始推動台灣業界參與歐盟創新研發計畫，除了參與歐洲跨國科研組織EUREKA，也與德國、西班牙、捷克、英國和以色列等國指標研發單位合作，並帶動雙邊學校、公協會交流。

經濟部技術司科長劉淑櫻表示，台灣國際能見度日益增加，希望透過與歐洲雙邊、多邊合作計畫，協助台灣產業站上國際舞台，發揮技術實力；近期也與加拿大簽署創新合作協議，未來可促進雙方產業共同投入研發合作。

根據了解，台灣目前正與加拿大討論合作領域，重點領域預計涵蓋AI（人工智慧）、生技和綠能等，最快今年底定案，明年起開放徵案，屆時台灣和加拿大業者可共同提案申請。

經濟部技術司近年陸續推動國際多邊、雙邊創新科研合作計畫，台灣業者能與法國、德國、捷克、荷蘭、奧地利、芬蘭、瑞典等國業者共同提案申請，並藉由工研院協助媒合產業技術需求和合作意願相符的夥伴。

國際創新研發合作補助計畫推行至今，累計與歐盟多邊合作案例達57案，台歐雙邊（英國、德國、西班牙、捷克、以色列）則通過38案，合作領域包括半導體與光子、數位醫療與生物科技、通訊、先進製造等高科技。

數位和綠色轉型為歐洲市場的發展主軸，進一步分析歐盟多邊計畫申請產業領域比例，資通訊光電占44%為最大宗，循環經濟占23%居次，智慧製造、生技醫療分別排名第3、第4。台歐雙邊則以智慧製造、資通訊光電等2類為主，占整體申請案達7成。

經濟部表示，台英雙方2022年簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，2023年首次啟動徵案，其中因應全球車用市場商機，有台灣與英國業者合作研發高功率氮化鎵元件及封裝，盼藉此轉型切入車用半導體市場。目前台方參與企業有群創光電、円通科技、永源科技等，英方有全球半導體大廠科磊子公司SPTS、知名半導體材料商Smartkem等。

AI 加拿大 半導體 生技 經濟部 綠能

延伸閱讀

以色列堅稱 拉法行動不會有巴勒斯坦人毀滅危險

國際法院裁決出爐！下令以色列中止拉法攻勢 面臨前所未見法律壓力

若國際法庭下達逮捕令 德國將逮捕內唐亞胡？

力挺以色列 美眾院議長將邀內唐亞胡赴國會演講

相關新聞

景氣回暖 製造業創25個月新高

台經院昨天發布四月景氣動向調查顯示，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中製造業已連五個月成長，創二十五個月新高，雖增幅與...

電動機車戰／燃油機車有辦法自然淘汰？6成供應鏈面臨關廠

為了邁向2050淨零的目標，政府力推運具電動化，2040年電動機車的銷售占比要達到100%，意即屆時台灣的燃油機車就要走向自然淘汰。但如此一來，燃油機車的製造、銷售、維修等產業鏈面臨何去何從的問題，尤其相關從業人員達數十萬，如何轉型？機車業龍頭光陽、電動車Gogoro都有因應作法。

新綠色潮流：「以你之名」減碳 月付千元的除碳訂閱制是什麼？

在串流平台上看電影，訂閱制；在音樂平台上聽歌，訂閱制；現在，連減碳，你也可以選擇訂閱制。

新購屋平均房貸970萬又拉高 關鍵是新青安？補貼後利率最低 已逾4萬人申辦…為何說「別為貸而買」

根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已達到970.5萬元，1年期間平均房貸多出85萬元，房價壓力問題正在累積。

學者：費率合理化 才是勞保治本之道

勞動部長何佩珊昨拋出要替勞保財務「開源」，其中包括擴大將家庭看護工納入投保對象。學者指出，開源有更有效的方法，如提高至合...

台經院看營建業後市 短期房價不會跌

台經院昨（24）日發布4月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中，營建業的營業氣候測驗點結束連續兩個月下滑趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。