學者促提高勞保基金績效

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

對於目前得勞保問題，勞動部長何佩珊提到還有開源作法，學者認為，除了從政府撥補的角度來做以外，還可以從勞保基金投資效益來看，如果能讓勞保基金的績效提高也能讓勞保財政問題減輕。

何佩珊指出，對於勞保改革問題目前用撥補就是改革，未來也會想著要怎麼開源，且從目前的法律空間來看還有提高費率的空間。

中央大學經濟系教授吳大任表示，財政開源方式有很多，政府撥補確實是對的，但杯水車薪，效益不大，應從多面向著手，像是提高勞保基金績效，從目前數字上來看，績效不能說是非常好，未來也能從這部分著手。

台大國發所兼任副教授辛炳隆則點出，如果只是增加投保人數，未來還是要給付，並無法從根源解決。如果只是想單靠開源的話，還是要從提高勞保費率來做調整，一旦提高的這群高薪資，族群就容易提出抗議，所以此舉牽一髮動全身，仍需要多方考量，

吳大任還說，我國的社保福利還需要做全盤檢視，現在勞工退休後所獲得的保障真的偏低，大家並無法單靠勞保退休金來支應自己的退休生活，因此建議政府還是要好好正面思考未來要怎麼面會高齡化社會的來臨。

吳大任也建議，政府是否從其他地方找尋財源，補貼弱勢族群，否則台灣現在除了少子女化愈來愈嚴重外，高齡化也愈來愈嚴重，政府必須要從各方面下手，來改善整體勞工的福利。

勞保基金 退休金 高齡化

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