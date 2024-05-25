勞長承諾不砍勞保給付 未來會爭取政府每年撥補至少1,200億元

針對勞保改革問題，勞動部長何佩珊昨（24）日強調，她上任不是來砍勞保給付的，她不會在「瘦鵝上拔毛」，節流在勞保年改是不適用的，請勞工朋友們放心。

何佩珊還指出，只要每年撥補，勞保財務就不至於出現大問題，未來會爭取每年政府可撥補至少1,200億元。

勞長談勞保重點 圖／經濟日報提供

勞動部長何佩珊上任後昨日與媒體茶敘，她強調，「我不是來做勞保年改的，我也不是來砍大家的給付的，不是在瘦鵝上拔毛，我希望能在一個永續發展的狀況下，經營勞保，讓大家對勞保更有信心。」

何佩珊指出，勞保未來改革會朝永續的方式思考，而撥補本身就是一種改革。

她說，自2013年開始就持續在關注勞保改革議題，當年馬政府時期在討論時就已經有提到撥補相同的方式，也就是「最終責任」，只不過相關提案一直遲遲無法送出行政院。

何佩珊說，當年其實最重要無法進行撥補的最大因素就是當年台灣的財政狀況，並無法支付撥補的額度，且當年因勞保精算報告一出來第一次出現2027年破產說法，引發擠領恐慌，導致勞保財政出現明顯差短。2018年勞保首次出現收不抵支狀況，但是當時前行政院長蘇貞昌就立刻決定撥補，因此連四年撥補勞保基金，相比兩個政府態度，「勞保沒有危機，只有政府處理不當才有危機」。

何佩珊強調，她不是來做勞保年改的，也不是來砍勞保給付的，她不會在「瘦鵝上拔毛」，一定會讓勞工朋友放心。她也希望能在一個永續發展的狀況下，經營勞保，讓大家對勞保更有信心。

至於對於未來勞保走向，何佩珊說，開源可行，節流很難，如果想節流是不切實際，因為人口結構、就業形態改變，勞保改革改法一定要不一樣，不可能像過去多繳少領延後退，「這種方法絕對行不通」，因為只會導致抗爭、對政府失去信心。對於開源目前自己已經有初步想法，像是延長中高齡就業時間，家庭移工納入勞保等都可納入研議方向，但此部份需要再一點時間好好思考。

既然政府要持續撥補，對於撥補額度，何佩珊也說，希望每年能夠爭取至少1,200億元的撥補額度。

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