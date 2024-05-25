台經院看營建業後市 短期房價不會跌

台經院昨（24）日發布4月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中，營建業的營業氣候測驗點結束連續兩個月下滑趨勢，由黑翻紅，營建業並看好未來半年景氣呈現好轉，但台經院指出短期內房價恐怕不會下滑。

據調查，4月三大產業營業氣候測驗點全數走揚，其中，製造業與服務業測驗點微幅上揚，分別升至98.67點及95.70點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟走了一段上坡路後，愈來愈吃力，連帶影響台灣，但「上坡爬不上去，不代表走下坡」。

相較製造業、服務業表現持平，營建業營業氣候測驗點則大幅升至107.39點，月增4.24點，結束先前連續下滑的趨勢。 台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真指出，通膨疑慮未除，也讓投資者看好不動產保值效果、需求增加，新青安方案更是催動房市買氣的重要力量。

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