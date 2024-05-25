台經院看營建業後市 短期房價不會跌
台經院昨（24）日發布4月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中，營建業的營業氣候測驗點結束連續兩個月下滑趨勢，由黑翻紅，營建業並看好未來半年景氣呈現好轉，但台經院指出短期內房價恐怕不會下滑。
據調查，4月三大產業營業氣候測驗點全數走揚，其中，製造業與服務業測驗點微幅上揚，分別升至98.67點及95.70點。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟走了一段上坡路後，愈來愈吃力，連帶影響台灣，但「上坡爬不上去，不代表走下坡」。
相較製造業、服務業表現持平，營建業營業氣候測驗點則大幅升至107.39點，月增4.24點，結束先前連續下滑的趨勢。 台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真指出，通膨疑慮未除，也讓投資者看好不動產保值效果、需求增加，新青安方案更是催動房市買氣的重要力量。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新青安誘因多核貸戶年增3倍 專家奉勸別為此而購屋
▪ 沒有最貴只有更貴？蘆洲新案價位引發市場討論
▪ 高雄購屋族哭哭 房子越買越老、這區平均買36年屋
▪ 人沒來、人跑了房價會跌？一表看六都人口房價變化
▪ 醫師買房直上3500萬預售屋 網見地區示警：不是一步好棋
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言