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學者：費率合理化 才是勞保治本之道

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

勞動部長何佩珊昨拋出要替勞保財務「開源」，其中包括擴大將家庭看護工納入投保對象。學者指出，開源有更有效的方法，如提高至合理費率，打開投保薪資上限，但採累退方式降低高薪者給付率等；勞保年改不可能用單一方案，一定要繳多、領少、延後退、撥補多管齊下，才有辦法解決問題。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，從何佩珊連兩天的外行言論，就知道「她不懂勞保，不適任」，若靠撥補就能解決勞保財務問題，阿貓、阿狗都可以當勞動部長。

截至今年四月底，在台的家庭看護工約廿一點七萬人，若以月薪二萬○八元級距、勞保費率百分之十一計算，雇主負擔七成保費，每月支出一五四○元，移工負擔兩成、每月支出四四○元，政府一成支出二二○元，粗估一年保費收入增加四點八億元。

黃耀輝建議，勞保問題在實際費率遠低於平衡費率使收支失衡，若想為勞保保費開源，就應打開投保薪資四萬五千八百元的上限天花板，讓高薪族多繳保費，同時採累退方式降低高薪者的年資給付率，此舉不但可改善勞保財務，還可以貢獻、補貼低薪勞工。他強調，只要保費低於平衡費率，即使多一點人投保，勞保還是破產。

台大財金系教授張森林認為，若看商業保險，一開始就賠錢賣，賣愈多、虧愈多，家庭看護工納保，最後還是要給付。若要給付一毛不減，費率就得提高到合理水準，並提高投保薪資級距，但低薪不砍、高薪砍凶一點，所得重分配，雙重開源會更有效。此外，他認為應將投保薪資採計改為終身計算，但前提是還原薪資，把薪資成長率算入。

張森林說，單一方案解決不了勞保財務問題，要繳多、領少、延後退、撥補四管齊下，才能慢慢解決。現在賴政府只是在拖時間債留子孫。

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