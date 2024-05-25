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勞保開源 研議家庭看護工納保

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北報導
勞動部長何佩珊研擬多元開流方式改革勞保，其中將討論家庭看護工等納保，保費恐由雇主支付。記者杜建重／攝影
勞動部長何佩珊研擬多元開流方式改革勞保，其中將討論家庭看護工等納保，保費恐由雇主支付。記者杜建重／攝影

面對勞保財務危機，勞動部長何佩珊前天宣示「撥補就是改革」引爆與論炸鍋。何佩珊昨強調，自己不是來做勞保年改的也不會砍給付，接下來要研議多元的開源管道，如加速中高齡勞工持續就業、擴大家庭看護工等納勞保等。她強調，未來的勞保改革，一定朝多元、永續方向思考，而不是在瘦鵝身上拔毛。

何佩珊一席「撥補就是改革」的言論引發各界批評，全國教師工會總聯合會痛批，何佩珊的發言突破一般民眾對「改革」的基本認知，也讓學者研究、勞保精算報告如同一紙廢紙。

何佩珊回應，學者專家期待政府積極推動勞保年改，但理想跟現實有落差，自己身處政治場域須考量現實因素，也得評估年改對各階層的影響。

她提及，蔡政府二○一七年曾提勞保條例修正草案，將「政府負最終支付責任」入法，每年撥補一千兩百億左右，從實際撥補經驗來看，未必需要通過修法，只要執政者有意願、有足夠財政能力做，就能做得到。

而過去「多繳、少領、延後退」的改革方案已行不通，因人口結構與就業型態改變，需改變改革方法。何佩珊說，節流難也不切實際，但開源可行，目前法定保費費率還有百分之一的調升空間，未來研擬多元開源方式改革，如加速中高齡者就業，延後其年金結算時間，並擴大家庭看護工納勞保等，但一切仍在研議，尤其是家庭看護工納保還須顧及雇主感受。

「堅絕反對家庭看護工納入。」台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕說，對長照家庭而言，現行需支出醫療費用、聘雇看護費用還得供吃住開銷等，未來還可能要付勞保費，負擔極高，政府不該再從雇主端要錢。

台灣國際勞工協會成員吳靜如說，移工團體雖不反對納保，但反對政府取巧迴避勞保年金收不抵支、家事移工勞動條件低落、保障不足等問題，政府開源手法，看似在解決問題，實則在閃躲更大的問題。

何佩珊 年改 看護

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