國科會攜40家科技新創團隊 參與巴黎Viva Tech

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）第6度組團，攜40家潛力科技新創團隊赴巴黎參與Viva Tech 2024，並首度與大會合辦晶創競賽，為晶創台灣方案全球徵件熱身，盼號召更多國際團隊參與，進一步來台落地。

國科會今天發布新聞稿指出，TTA台灣科技新創館於法國時間5月22日，由國科會產學及園區業務處處長許增如主持開幕式，駐法代表吳志中、Viva Tech大會國際長Julie Lamandé、La French Tech國際長AliceWoda、法國原子能和替代能源委員會（CEA）合作夥伴策略副總監Maria Faury及Orbit董事總經理William Bao Bean，均親臨會場。

國科會表示，受惠於7月舉行的巴黎奧運盛會，5月登場的Viva Tech被視為搶占奧運商機的前哨站。TTA於國家代表隊徵選初期，設下「團隊必須取得任一大會出題競賽入圍」的入選資格高門檻，仍有高達40家新創團隊跨越門檻，創下參展6年以來新高。

國科會說明，TTA台灣科技新創館以運動科技為主要設計元素，並規劃運動科技新創團隊專區，強化國際大廠對台灣運動科技實力的印象，進而促成鏈結國際產業或供應鏈的合作機會。

國科會表示，代表團隊也參展智慧醫療、智慧數據與資安、智慧移動與永續等領域，呼應Viva Tech大會今年重點主題，更展現台灣科技新創，在前沿技術應用上的多元面向。

國科會指出，Viva Tech大會每年均邀請全球具代表性的單位，在展會期間辦理競賽，向全球新創出題。TTA首度與大會合作推出晶片創新為主題的競賽，徵求全球IC相關企業與新創解題，吸引來自法國、加拿大、瑞典、烏克蘭、以色列、南非、韓國等國際團隊報名參賽。

國科會表示，其中有6家團隊進入5月23日決賽，並由來自台灣的龢諧科技、繁晶科技及瑞典的ManoMotion Hand Interaction XR獲得國際評審獎殊榮，將直接晉級參加「IC Taiwan Grand Challenge」簡報審。

國科會說，此次競賽作為晶創台灣方案全球徵件熱身，盼藉此機會號召更多國際團隊參與「IC TaiwanGrand Challenge」，進一步來台落地。

國科會另指出，為深化在地鏈結，繼去年在駐法國台北代表處舉辦的台灣科技新創之夜，今年再度辦理並邀請法國國家投資銀行（Bpifrance）、投資人、議員以及僑界企業代表，親自到場聆聽台灣新創團隊現場簡報，並進行實地交流，強化台灣新創與法國在地生態圈鏈結。

國科會表示，為協助參展團隊鏈結更多商機，TTA不僅在展會期間，安排運動科技領域團隊拜會迪卡儂總部，也在南法當地政府邀約下，帶領團隊轉進南法的尼斯與馬賽，就淨零永續、智慧城市、智慧移動、智慧醫療等方面，與當地企業、創投機構進行拜會與商務媒合交流，擴大參展效益。

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