華城重電在台中港增租土地 擴大投資設廠

華城重電（1519）在台中港擴大投資設廠！台灣港務公司台中港務分公司24日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港投資規模已達5公頃，除滿足產業需求，亦帶動關聯產業發展，初估可增加海線地區近200個就業機會。

受惠台電強韌電網計畫、外銷美國訂單大增，尤其電力變壓器輸美增長，提升毛利率，也帶動第1季稅後純益從去年同期0.79元增至2.29元，改寫同期新高、單季第三高；4月及前四月營收亦雙創同期新高。

董事會日前剛通過，斥資8.8億元擴建廠，以自有資金與融資借款為主，以因應營運需求及未來發展。

華城以生產大型電力變壓器為主，因台中港擁有數座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，具節省運輸成本及提升生產效率等優勢條件，因此選定以台中港作為主要生產基地。

華城於2014年向台中港務分公司承租台中港港埠產業發展專業區約4公頃土地，投資變壓器製造廠。

考量既有廠房產能已滿載，為因應市場需求，華城今年在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，以提升產能，滿足台電強韌電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求，以及美國市場疫後電力需求成長。

另因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城也和哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫的機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，協助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業技術升級。

台中港務分公司表示，華城為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提升港口裝卸量、挹注港務公司營收及帶動關聯產業蓬勃發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更是扮演重要角色，為台中港產業發展與升級帶來積極效益。

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