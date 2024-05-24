快訊

傳年薪800萬…跨領域遭轟當門神 王必勝嘆：當外送員也會有意見

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多…立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

華城重電在台中港增租土地 擴大投資設廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
華城重電在台中港增租土地擴大投資設廠，圖為華城廠房示意圖。台中港務分公司提供
華城重電在台中港增租土地擴大投資設廠，圖為華城廠房示意圖。台中港務分公司提供

華城重電（1519）在台中港擴大投資設廠！台灣港務公司台中港務分公司24日表示，華城最近申請增租1公頃土地擴廠，累計在台中港投資規模已達5公頃，除滿足產業需求，亦帶動關聯產業發展，初估可增加海線地區近200個就業機會。

受惠台電強韌電網計畫、外銷美國訂單大增，尤其電力變壓器輸美增長，提升毛利率，也帶動第1季稅後純益從去年同期0.79元增至2.29元，改寫同期新高、單季第三高；4月及前四月營收亦雙創同期新高。

董事會日前剛通過，斥資8.8億元擴建廠，以自有資金與融資借款為主，以因應營運需求及未來發展。

華城以生產大型電力變壓器為主，因台中港擁有數座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，具節省運輸成本及提升生產效率等優勢條件，因此選定以台中港作為主要生產基地。

華城於2014年向台中港務分公司承租台中港港埠產業發展專業區約4公頃土地，投資變壓器製造廠。

考量既有廠房產能已滿載，為因應市場需求，華城今年在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，以提升產能，滿足台電強韌電網十年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求，以及美國市場疫後電力需求成長。

另因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城也和哥本哈根基礎建設基金(CIP)簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫的機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，協助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業技術升級。

台中港務分公司表示，華城為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提升港口裝卸量、挹注港務公司營收及帶動關聯產業蓬勃發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更是扮演重要角色，為台中港產業發展與升級帶來積極效益。

華城 離岸風電

延伸閱讀

既有廠房產能滿載 華城加碼投資台中港設廠、明年完工

節省地價稅留意兩時間點 當年度可適用特別稅率

温昇豪稱多方覬覦土地 盼回顧「我們的400年」

未來3年可能供不應求 大同曝北美變壓器產能：今年新增逾25%

相關新聞

勞長：財務撥補就是改革 爭取每年撥補至少1200億元

勞動部長何佩珊24日表示，對於勞保改革實際上政府已在過去四年透過撥補進行改革，目前要做的首要任務就是讓勞工安心。至於明年...

「撥補就是改革」被罵翻 何佩珊：研議增家庭看護工納保

勞保財務危機未爆彈還沒拆，勞動部長何佩珊昨於立院宣示「撥補就是改革」，與論炸鍋。何佩珊今受訪時強調上任第一件事是要勞工安...

王必勝跨領域遭轟當門神 無奈回：當外送員也會有意見

開發金控子公司中華開發資本今天召開董事會通過人事案，衛福部前次長王必勝將擔任資深副總，立委王鴻薇批評，王必勝無法律、金融...

勞動部長何佩珊：馬政府時代 面對勞保態度不及格

勞動部長何佩珊新官上任，昨天的首次立院備詢即宣示「撥補就是改革」。她今接受媒體採訪時，除強調自己不是來做勞保年改、不砍勞...

稱撥補勞保就是改革 教團痛批勞長何佩珊「不負責任」

勞動部長何佩珊日前於立法院備詢時被問及是否啟動勞保年改，何則表示「撥補就是改革」，重申有政府在，勞保不會倒。全國教師工會...

4月景氣動向調查 台經院：製造業與服務業持平 營建業上揚

台灣經濟研究院今日發布4月景氣動向調查報告，4月製造業與服務業營業氣候測驗點僅微幅上揚，研判製造業與服務業對景氣看法與上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。