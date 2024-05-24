新一代設計展登場 3500件作品響應永續創新

2024第43屆新一代設計展今天登場，因應國際淨零趨勢，今年展覽主題為「超越永續」，展出3500件作品，展覽除了邀請12所國際大學參與，也邀請三陽工業等10家國內企業聯合出題，展出企業與學校跨域合作成果。

「2024第43屆新一代設計展」由經濟部與教育部共同指導，今天起至27日在南港展覽館2館舉辦，以「超越永續」為主題。展覽有來自國內55校、116系、1萬名設計相關科系學生，展出作品約有3500件，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學等12所國際頂尖設計院校跨海參展。

經濟部產業發展署今天發布新聞稿表示，新一代設計展不僅展示台灣年輕設計師的才華，更展現設計所帶來的多元價值。署長連錦漳表示，新一代設計展每一年都在進步，令人耳目一新，顯示策展人、大學設計院校帶領的團隊都非常用心，將台灣的設計產業往上提升，並與國際接軌。

產發署表示，今年展覽邀請嶼人設計工作室新銳建築師曾雅欣及林中一擔任策展人，以「借物計畫」詮釋「超越永續」的主題概念，於展場直接使用原始木料、磚塊、金屬管等作為展架、展板、家具，而不另做加工，待展覽結束，材料將再次回到加工循環中，回應淨零永續綠生活循環經濟的產業創新政策，打造永續韌性台灣。

此外，主視覺由ddd.pizza 設計工作室負責人及藝術指導張溥輝操刀，以新一代設計展品牌識別為主體，透過簡潔的版面與元素排列，創造出多樣變化，共同為展覽創造嶄新面貌。

產發署表示，今年「新一代設計產學合作」打破往年單一企業命題模式，強調企業「聯合出題、創新驅動」，回應年輕人的創意表現，邀請三陽工業、浩漢產品設計、惠生大藥局等10家國內知名企業與組織，以「學習生活」、「健康生活」、「移動生活」、「體驗生活」4大未來生活情境，進行企業跨域合作指導，共吸引全國大專院校近700件作品投件。

創新產學研合作方面，產發署表示，奠基過去10年豐富的產學合作基礎，今年度擴大辦理，由恆隆行貿易股份有限公司與國立台灣師範大學、國立台灣科技大學及國立雲林科技大學3校籌組跨校學研團隊，梳理家電回收流程與產品再設計，建立廢棄材料循環生態系。此外，更透過「台日國際產學合作」，跨國串連企業與學校，共同思考產業的永續發展議題，並提出解方。

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