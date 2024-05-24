數發部持續精進停止解析機制 防堵詐騙網站

數發部今天表示，積極推動打詐工作，督導TWNIC協助封阻詐騙網站，持續精進停止解析（DNS RPZ）機制，讓民眾無法連上詐騙網站，也會研發系統預測未來可能出現的新型態詐騙方式。

立法院交通委員會將在27日邀請數發部長黃彥男報告業務概況，並備質詢。根據數發部書面報告指出，將以「積極推動打詐工作」、「強化國家數位韌性」、「驅動數位經濟發展」3支箭，達到興利與防弊的雙重效果。

數發部報告指出，打詐工作上，將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙訊息，用AI對抗AI假訊息。配合打詐專法進行源頭管理及業者防詐義務等適當規管，督導財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助封阻詐騙網站，在法規明確授權下，督導網路連接單位封阻詐騙網站，並建立緊急處理管道。

第二支箭是強化國家數位韌性，持續建置完整的海陸空應變通訊網路，確保重大災難發生時，仍有可用的通訊方案。第三支箭是發展數位經濟，透過政策推動AI、資安、軟體等數位經濟產業2026年產值挑戰兆元，同時也在台灣南北設置AI生態園區，打造「台版AI矽谷」。

數發部指出，持續精進停止解析（DNS RPZ）防堵機制。TWNIC基於服務其網際網路接取服務提供者（IASP）及協助政府打詐的目的，協調各IASP成立自願性的DNS RPZ防堵機制，協助屏蔽惡意或不當的網站，需要法律明確授權才能啟動DNS RPZ機制。

為了加速處理緊急案件，數發部指出，TWNIC針對高檢署、警察單位或調查機關等單位認定選舉期間執法機關緊急申請，重大金融犯罪緊急申請，假冒中央二級公務機關網站，或是詐騙網站（含電商聯防）等4種重大緊急案件向TWNIC提出申請，也可啟動DNSRPZ機制攔阻惡意或不當網域。

經統計，TWNIC攔阻緊急案件處理網域名稱的件數，2021年到2022年共2975件，2023年到2024年4月底共4萬4903件。

在資安前瞻技術研發上，數發部指出，為了因應日益漸增的深度偽造技術威脅，研發多媒體內容原創性鑑別技術，結合先進的AI模型、多模態資訊辨識和分析，提取出特徵來識別威脅的行為模式與特點。

數發部指出，持續蒐集廣告類型詐騙案件資料進行深度分析，識別出詐騙內容的共同特徵、語言模式，進而設計有效的預防措施和應對方式，保護消費者，也減少詐騙案件的發生；進一步研發系統預測未來可能出現的新型態詐騙方式，為打擊詐騙活動提供科學化、系統化的支援。

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