勞長：財務撥補就是改革 爭取每年撥補至少1200億元

勞動部長何佩珊24日表示，對於勞保改革實際上政府已在過去四年透過撥補進行改革，目前要做的首要任務就是讓勞工安心。至於明年撥補額度則是期待每年政府可撥補至少1,200億元。

何佩珊今日與媒體茶敘時提到，有關勞保改革議題是自己一直以來都相當關心的議題，她自2013年開始就已經持續在關注勞保改革議題，當年馬政府時期在討論時就已經有提到撥補相同的方式，也就是「最終責任」，只不過相關提案一直遲遲無法送出行政院。

何佩珊說明，當年其實無法進行撥補的最大因素就是當年台灣的財政狀況並無法支付撥補的額度，且當年因勞保精算報告一出來第一次出現2027年破產說法，引發集體恐慌，導致勞保財政出現明顯差短，因此她上任後最希望做的一件事就是讓勞工安心。

何佩珊也強調自己不是來做勞保年改的，也不是來砍大家的給付的，因為政府目前在做的事情就是「有政府在，勞保絕對不會倒」，也要相信賴政府有能力發展經濟，確保有足夠的財政能力對勞保基金進行挹注跟撥補，「這就是所謂撥補入法中的政府負最終支付責任的改革」，只要勞工有了信心，不要搶著領，大家很有餘裕處理勞保。

至於對於未來勞保走向，何佩珊說，開源可行，節流很難，如果想節流是不切實際，畢竟也要考慮人民感受，對於開源目前自己已經有初步想法，像是延長中高齡就業時間，家庭移工納入勞保等都可納入研議方向，但此部分需要再一點時間好好思考。

既然政府要持續撥補，對於撥補額度，何佩珊也說，希望每年能夠爭取至少1,200億的撥補額度。

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