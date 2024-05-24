淨零碳排遇資金缺口 轉型投資是關鍵

勤業眾信聯合會計師事務所23日發布《資金，驅動能源轉型的關鍵》報告並指出，要2050年前要實現淨零排放，目前仍有巨大的資金缺口，能源轉型將是關鍵，綠氫則是不可或缺的要素。

勤業眾信聯合會計師事務所能源資源與工業產業負責人溫紹群表示，按照國際能源總署預估，再生能源的總發電量占比將於今年超過30%；而國立臺灣大學社會科學院風險社會與政策研究中心則指出，2023年台灣總發電量占比仍以燃煤為主占42.24%，再生能源僅有9.47%。

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，若想實現淨零目標，能源轉型為關鍵。而被視為能源新趨勢的氫能，被賦予解決能源問題的大任，其中，綠氫被視為淨零排放的能源形式，成為不可或缺的要素。

勤業眾信指出，若想在2050年前實現淨零排放，仍有巨大的資金缺口。能源產業目前不僅占全球二氧化碳排放量的73%以上，更與其他產業的淨零轉型密切相關。若想在2050前實現淨零排放，則新興及發展中經濟體的再生能源產業，每年需補足1.35兆美元的投資缺口。

Deloitte Global以2050年實現全球碳中和為目標，預測2030年時，潔淨氫能市場產能必須達到1.7億噸氫氣當量；2050年達到6億噸氫氣當量。在這過程中，政策與產業鏈布局更是發展成敗之關鍵。透過政府訂定明確的氫能政策及法規，吸引資金投入以加速台灣氫能市場與供應鏈發展，提升台灣能源安全，加快淨零步伐。

勤業眾信也指出，對於能源轉型資產的投資，過往僅分為「綠色」（潔淨）與「褐色」（汙染），但現今將天然氣管線等相關的轉型資產投資，視為「橄欖色」投資，而掌握這類型的投資機會，能使投資方於能源轉型中搶得先機，並在未來獲得更高的退出乘數。

商品推薦