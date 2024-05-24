華紙喊漲！6月紙品提價5% 後續可能還有一波上漲

華紙（1905）24日表示，6月所有紙品售價都將往上提價5%，且由於紙漿及其他營運成本仍向上攀升，後續很有可能再有一波調漲。

國際漿價漲勢不斷，6月報價持續走揚，已連續上漲4個月。華紙表示，漿價今年以來已至少上漲了15%，短纖紙漿從2月的每噸630美金，到現在上看770美金，其他成本也至少多了5至10%。

華紙總經理陳瑞和先前在法說會上表示，目前看來漿價第2季還是往上，主要由於各方面的費用增加，包括利息支出與運費等，支撐價格上漲，需求方面，則不會像去年第2季、第3季那麼差，整體看溫和復甦。同時全球紙漿庫存水位下降，較去年同期減少10多天。

此外，因應當前產業趨勢與全球減碳潮流，華紙規劃大幅度的能源轉型，正面看待企業的地球公民責任，致力把碳排放降到最低，以生質材料為基礎落實淨零碳排。華紙投入資本支出提高鍋爐效率，大幅提升花蓮廠「木質素汽電共生」的發電量，以全廠綠色能源自給自足為目標，預計2030年華紙花蓮廠的綠色及再生能源占比將達到90％以上，其他廠區也將整改以最新科技降減能耗。

華紙表示，秉持「綠色能源、綠色製造、綠色產品」為三大發展主軸，除強化零碳科技應用，提高綠色能源比例，同時也將以森林為本，以綠色纖維特色開發低碳產品拓展市場，建構自然高儲碳的永續產業，為企業帶來永續經營。

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