卓榮泰：政院持續精進打詐措施 讓台灣成為安全之島

行政院長卓榮泰24日視察「165反詐騙諮詢專線」時，肯定及感謝各位同仁的辛勞，去年不論在偵破詐欺集團件數、查獲犯嫌人數及查扣不法利得等部分，都展現相當不錯成果。將全面支持同仁在科技執法上所需的相關設備、技術與人力資源等，做所有同仁的靠山，讓民眾確實感受到，政府對於打詐有方法，也做好準備，讓台灣成為安全之島。

卓榮泰到場後，首先聽取內政部警政署刑事警察局長周幼偉說明「刑事局執行打詐工作成效與策進」簡報，並於致詞時肯定刑事局同仁持續努力打詐，去年不論在偵破詐欺集團件數、查獲犯嫌人數及查扣不法利得等部分，都展現相當不錯成果，如同行政院政務委員林明昕所說：「打詐不是愈打愈多，而是不打更多」，在大家共同努力之下，政府打詐已有不錯成績，而新內閣團隊不會以此自滿，在打詐工作上仍會持續精進，更上一層樓。

卓榮泰進一步指出，周幼偉於簡報結語時提到「行動內閣拚治安、創新立法嚴把關、打詐團隊護臺灣」，這不是一句口號，而是新內閣團隊的目標，同時也是非常神聖、重大的使命。卓榮泰特別感謝刑事局積極偵辦台中捷運英勇救人的許姓長髮男子遭冒名詐騙案，迅速破獲詐騙源頭，讓不肖之徒無法得逞，也讓人民安心。

卓榮泰指出，詐騙集團專挑無依無靠且需要幫助的民眾下手，騙取民眾的醫藥費、子女學費、生活費、喪葬費等，用來吃香喝辣、開名車、買名酒。他沉痛地說「誰無父母、誰無兒女」，看到這麼多民眾受騙，令他相當於心不忍，尤其根據近期媒體民調顯示，49.7%民眾對於詐騙行為深惡痛絕，認為詐騙防制是賴政府上任後最應優先解決的任務，因此所有打詐的同仁皆肩負相當重大的責任，應力求更完善防詐措施，保護人民財產安全。

卓榮泰強調，所有打詐團隊同仁在前線作戰，做人民的靠山，行政院也會提供最佳後援，做所有同仁的靠山，發揮政府一體、群策群力的精神，讓民眾確實感受到政府對於打詐已做好準備，並備妥方法因應。卓榮泰表示，他日前赴立法院拜會韓國瑜院長並相互交換意見，雙方對於立法院優先通過「打詐新四法」已凝聚共識，他也將持續努力，讓「打詐新四法」成為打詐團隊手中的執法利器，讓人民確實看見政府的打詐方法是有效的，也促使詐騙集團心生畏懼，達到嚇阻效果。

卓榮泰也請相關單位持續精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」各方面作為，並加強宣傳165反詐騙諮詢專線的服務及功能，讓更多民眾在面臨受騙風險而感到無助時，可以求助此專線，而這也意味該專線必須保持良好效率、機動力，並能夠有效串聯相關單位，以解除民眾心中的疑慮和不安。

卓榮泰強調，他特地在上任一周內前來視察，除肯定與感謝各位同仁的辛勞，也期勉大家持續做好打詐工作，尤其新型態的詐騙手法層出不窮，未來在科技執法上所需的相關設備、技術與人力資源等，行政院皆會全面給予支持，期許各位同仁秉持為民服務的使命感，共同做好打詐工作，讓台灣真正成為安全之島。

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