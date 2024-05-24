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賴總統：打造台灣成為經濟日不落國 協助產業轉型升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統24日上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時強調，新政府的目標，就是要打造台灣成為經濟日不落國。對內，政府要協助產業持續轉型升級，有更強的實力，符合國際市場的需求，站穩全球供應鏈的關鍵地位，另外也會積極與民主國家簽訂雙邊投資保障協定，創造互利互惠投資環境。

賴總統致詞時先是感謝北美總會的僑胞朋友出錢出力，共同守護台灣民主。特別是今年的5月20日，大家不遠千里回到台灣參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，令他感到非常開心與光榮。他也要向在海外打拚，促進全球的繁榮發展，同時努力扮演台灣連結世界橋梁的台商朋友們表示敬意。

賴總統表示，總會長江俊霖今年3月率團到美國國會山莊，拜會各黨派國會議員，說服議員們支持美國的友臺政策；這個月，江俊霖再度率團訪問加拿大國會，呼籲加拿大各界支持臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP，努力為台灣爭取更多和世界合作的機會。他進一步指出，這一年來，北美總會陸續和全國中小企業總會、台灣連鎖加盟促進協會簽訂MOU，強化資源共享，也開拓更多元的商機，共同提升臺灣企業的競爭力。

此外，賴總統強調，新政府的目標，就是要打造台灣成為經濟日不落國。對內，政府要協助產業持續轉型升級，有更強的實力，符合國際市場的需求，站穩全球供應鏈的關鍵地位；對外，我們會積極跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，創造互利互惠的投資環境。政府一定會做產業的後盾，讓全球台商可以放心、安心回台投資，也會鼓勵在地企業根留台灣，擴大對台灣的投資。

賴總統說，相信有大家一起來打拚，我們一定能夠達成目標，讓台灣的產業立足台灣，布局全球，行銷全世界。最後，賴總統再次感謝大家為台灣的努力和付出，未來，我們要繼續拚外交、拚經濟。

訪賓一行尚包括北美洲台灣商會聯合總會監事長林翠雲、名譽總會長田詒鴻、世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡仁泰等，由北美洲台灣商會聯合總會總會長江俊霖率領，僑務委員會委員長徐佳青陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

加拿大 美國

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