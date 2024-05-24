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全球景氣上坡走得吃力 4月製造業測驗點微幅走揚

中央社／ 台北24日電

台經院今天公布4月製造業營業氣候測驗點為98.67點，呈現微幅上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，全球經濟走了一段上坡路後，愈來愈吃力，連帶影響台灣，但「上坡爬不上去，不代表走下坡」。

根據調查，4月3大產業營業氣候測驗點全數走揚，不過製造業與服務業測驗點僅微幅上揚，分別升至98.67點及95.70點；台經院研判，製造業與服務業對景氣看法與3月相比，維持不變。

孫明德說明，美歐消費擴張但外銷不穩定，亞洲外銷好、內需不穩，家家有本難唸的經，導致國際景氣走了一段上坡路後，愈來愈吃力；台灣方面，雖然出口表現亮眼，但主要是人工智慧（AI）、伺服器熱賣帶動所致，使得資通視聽產業一支獨秀，其他傳統產業表現依舊不佳。

孫明德進一步指出，近兩年台灣貿易結構轉變，產品向資通訊集中、出口則往美國集中，且電子化、美國化的趨勢還會繼續走下去。

孫明德分析，美國超額儲蓄已經用光，社會大眾沒錢花了，緊接而來的是卡債創高、違約率也愈來愈高；當美國消費動能受抑，就要看其他經濟體表現，中國經濟復甦，但產能過剩議題續存，這些都為台灣帶來挑戰。

內需方面，孫明德表示，台灣內需呈現「3好1壞」，零售、股市、汽車熱絡，觀光表現較差，因來台旅客人數受到先前地震影響，略顯低迷。

孫明德指出，台經院先前上調對台灣全年消費者物價上漲率（CPI），是看到物價存在內憂外患，如今電價調漲的效應看來沒有預期大，內憂暫時緩解；但外患部分，地緣政治風險續存，牽動能源價格，中國經濟情勢則牽動金屬價格，還有巴拿馬運河受乾旱影響、運輸受阻，這恐怕會是長期問題。外在情勢動盪之下，台灣輸入型通膨的壓力仍在。

相較製造業、服務業表現持平，4月營建業營業氣候測驗點大幅升至107.39點，月增4.24點。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真說明，國內公共工程預算規模創高、花東強震過後的重建需求，拉抬營造業承接訂單的能量；此外，房市景氣復甦帶動住宅推案量提高，國內經濟好轉也增添企業擴廠和商辦建設意願，使建築工程、機電工程等類型業者的接單表現頗佳。

房市方面，劉佩真直言，台股衝破20000點的財富效果帶動房市買氣，而通膨疑慮未除，也讓投資者看好不動產保值效果、需求增加，新青安方案更是催動房市買氣的重要力量。

展望未來，劉佩真認為，打炒房政策未鬆綁、利率走勢存不確定性，以及兩岸政經緊張局勢會讓買方遲疑，均是不利因素；但房市支撐力道續存，穩步向上的成交情況漸成趨勢。

台經院 房市

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