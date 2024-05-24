台經院發布4月三大營業氣候測驗點 製造業創25個月新高

台經院24日發布4月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「三升」，其中製造業已連五個月成長，創25個月新高，雖增幅與服務業一樣呈持平表現，不過製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉。

台經院發布的4月製造業營業氣候測驗點為98.67點，月增0.35點，連五升，創25個月新高；服務業營業氣候測驗點為95.7點，月增0.65點，主因中東緊張局勢、美國通膨仍高，導致4月金融市場波動，加上國內強震、食安問題，消費者對於部分品牌消費轉趨保守；而營建業4月的營業氣候測驗點為107.39點，月增4.24點，主因國內經濟好轉，增添企業擴廠和商辦建設意願，加上新青安房貸政策、通膨預期心理帶動購屋需求，終止連續二個月下滑態勢轉為上揚。

台經院表示，根據院內對製造業廠商所做的2024年4月問卷結果顯示，認為4月景氣為「好」比率為24.8%，較3月44.1%減少19.3個百分點；認為當月景氣為「壞」的比率則為18.0%，較3月12.7%增加5.3個百分點。

不過，以整體廠商對未來半年景氣看法來看，看好廠商由3月的40.1%減少5.5個百分點至當月的34.6%，看壞比率則由3月的12.5%減少2.5個百分點至當月的10.0%，電子機械業與電力機械業均看好未來半年景氣看法，然而鋼鐵基本工業、金屬製品業與化學工業對未來半年景氣看法則多偏向持平。

另外，景氣預測中心主任孫明德指出，根據截至5月20日的統計，能源、金屬、農產品等原物料多數呈現上漲趨勢，除了個別原因外，也牽涉4月物流中斷的現象，以運河的部分為例，聖嬰現象造成蘇伊士運河及巴拿馬運河運量縮減，可能進一步導致載運原物料的散裝航運成本提升，若進口原物料普遍的上漲，將會帶動全世界與台灣下一波通膨的壓力，應特別留意。

孫明德也說明，先前將物價指數調到較高標準，主要是因為電價調漲的「內憂」，與輸入型通膨的「外患」。目前電價調漲造成的衝擊並不如原先預期那麼劇烈，因此內憂算是解除，不過外患的部分，仍需觀察後續公布的相關數據。

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