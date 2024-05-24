房子裝修廚房會花多錢？業者：時代不同占比大幅拉高
隨著現代人生活型態的改變，LDK（客廳、用餐廳、廚房）的場域界線也變得模糊，業者表示，廚房已變身為居家空間的主角之一，不僅要滿足實用性和設計功能的要求，也要能展現屋主品味，豪宅客層對於廚具品牌更為講究。
室內設計業者黑石設計公司主理人詹秉豐表示，過去廚房裝潢費用約占整體裝潢費用的15%左右，如今比例已經大幅提高至20%甚至25%，反映了人們對廚房功能性和設計品質的重視程度的提高。
特別是在豪宅中，開放式的LDK空間更加普遍，廚房成為了社交聚會的場域，也因此越來越多人願意投資並提升在廚具的規格與配備，追求更高品質的生活體驗。
根據市調觀察，市面上的廚具品牌大致可分為三大類別：高端品牌如Poggenpohl、bulthaup、Valcucine、SieMatic、Boffi和Arclinea，這些品牌的優質設計、卓越工藝和個性化服務吸引了眾多高端消費者的青睞。
往下則有Snaidero、Euromobil、Cesar、LEICHT、Beckermann；而價位較為親民的品牌則是以日系品牌為大宗，如Panasonic、Takara、Cleanup。
其中，由德國100%生產的Poggenpohl，呈現德國精準工藝與以人為本的實用設計，同時提供多元客製化選項。台北的「永陞天開圖畫」、「日勝生鑄慕」、「大陸琢白」、「冠德信義」、台中「雙橡園1617」、「寶輝一品花園」等豪宅中皆採用其產品，價格約在200萬至500萬元間。
另外，同樣來自德國的bulthaup，該品牌的廚房系統注重功能性和美觀性，提供多樣化的設計選項；而以多元設計風格的義大利頂級品牌Valcucine，每套則要價千萬，其設計注重創新與永續材料，簡約大器的時尚風格，深受英國皇室與名流的喜愛，該品牌也是台中豪宅「寶璽天睿」指定的標配廚具。
除了廚具品牌外，「嵌入式廚電」也是豪宅開放式空間的必備設計，像是美國影集常見的「Sub-Zero & WOLF」，擁有獨家NASA PureAir保鮮技術與精準的溫度濕度控制系統，使該品牌冰箱具有高於一般冰箱三倍的保鮮力。
另外還有德國Gaggenau以及Miele，都是豪宅中常見的廚電品牌，也經常因應客戶需求巧妙融合於廚房設計整體搭配中。
德廚集團表示，通常小家庭比較重視實用性及收納，因此大多會選擇日系品牌，而豪宅客層則傾向採用設計感與時尚風格的高級廚具品牌，不僅滿足使用上的需求，也提升了生活的美學品味。廚房已不再僅僅是一個烹飪的地方，而是家庭生活中的重要場域，廚具的客製化和智能化也是日趨明顯的發展趨勢。
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