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4月景氣動向調查 台經院：製造業與服務業持平 營建業上揚

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
台灣經濟研究院今日發布4月景氣動向調查報告，營建業終止連續二個月下滑態勢，轉為上揚。 圖／聯合報系資料照片【作者：須冠達，日期：2023-07-01，數位典藏序號：20210130233219343】
台灣經濟研究院今日發布4月景氣動向調查報告，營建業終止連續二個月下滑態勢，轉為上揚。 圖／聯合報系資料照片【作者：須冠達，日期：2023-07-01，數位典藏序號：20210130233219343】

台灣經濟研究院今日發布4月景氣動向調查報告，4月製造業與服務業營業氣候測驗點僅微幅上揚，研判製造業與服務業對景氣看法與上月相比維持不變，營建業則終止連續二個月下滑態勢，轉為上揚。

台經院指出，在地緣政治衝突和主要中央銀行維持高利率環境的背景下，全球經濟表現仍具韌性。美國經濟續強，歐洲經濟表現預計將逐漸增強，其他地區也未見低迷。然近期地緣政治風險加劇，加上美、歐、中之間對於特定產業的貿易摩擦持續升溫，增添全球通膨與經貿發展不確定性。

在國內製造業方面，適逢產業淡季，4月製造業接單、生產與出口表現較上月衰退，使得製造業廠商對當月景氣表現看法轉為普通，不過，隨著供需情勢逐步改善，加以新興科技應用加速推進，全球終端商品需求逐漸回溫，因此製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向好轉與持平看待。

服務業方面，中東緊張局勢升溫、美國通膨仍高恐延緩降息步調，導致4月金融市場波動加劇，加上花蓮強震亦衝擊花東觀光產業，且食安問題頻傳，消費者對於部分品牌消費轉趨保守，服務業者對當月景氣表現看法較上月調查明顯轉差，不過對未來半年景氣表現看法仍維持樂觀。

營建業方面，儘管4月工作天數較3月減少，且建材價格維持高檔和缺工問題依舊，些微影響部分公共工程的進度，不過因國內經濟好轉增添企業擴廠和商辦建設意願，加上新青安房貸政策、通膨預期心理帶動購屋需求，使得營建業對當月景氣看法仍可以持平視之；預期未來因公共工程、房屋建築工程、機電整合工程表現仍可期，加上住宅市場買氣依舊有撐，以及製造業擴廠和企業購置商辦意願提升，商用不動產和土地交易市場愈發活絡，均有助於未來半年營建業景氣呈現好轉態勢。

景氣 製造業

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