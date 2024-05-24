高物價壓力大！ 職場新鮮人期待薪資飆升至37,213元

鳳凰花開，新鮮人陸續步出校園，對第一份工作有哪些期待，想要錢多、事少還是離家近？根據1111人力銀行24日公布的最新調查顯示，在18學群當中，資訊、工程兩大學群求職積極度最高，有將近五成的新鮮人在畢業前已經找到工作，相反的教育及法政兩大學群，還在思索方向的占比最高，將近四成還沒展開求職。

此外，調查也發現，新鮮人對於薪資的期待值也快速拉升，從去年的35,186元大幅提高5%，達到37,213元。

1111人力銀行指出，調查發現，在今年的畢業生當中，有七成三規劃未來要投入職場，而在有意進入職場的新鮮人中，已經有二成七已成功卡位職缺，進入職場服務，另外有四成五鴨子划水，已經開始投遞履歷或著手撰寫履歷，另外還有二成八的新鮮人還沒開始行動。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，在少子化的趨勢下，各行各業都面臨缺工的困境，企業端不再等待畢業季才招募人才，選擇在年初就公布全年度的徵才規劃，同時在各大學校園徵才布局搶人，特別是人才缺口嚴重的科技業，企業端會舉辦各類競賽，提早鎖定優秀人才，再加上近年大學授課模式更加彈性，不乏有新鮮人提早修完學分，不用等畢業證書，就能起跑先找工作。

相反的教育及法政類科系，相關領域的畢業出路有特定的招聘時間，大多在畢業後才開始準備考試，再加上就業職缺分散在不同產業，投遞履歷前思考期會更長，建議相關科系的畢業生及早透過實習確立就業方向，因為產業差異大，更要提早補強不同產業的專業素養，才有機會爭取心目中的理想職缺。

根據1111人力銀行的資料庫顯示，目前網站上對於新鮮人友善「無經驗可」的工作機會數達到56.2萬筆，想要投身職場卻沒有工作經驗的新鮮人，可以盡早規劃職業生涯。

曾仲葳表示，從新鮮人對薪資的期待值，可以看出物價持續上漲，對初出茅廬的新鮮人帶來極大的壓力，根據主計處最新公布的消費者物價指數，1~4月平均CPI較上年同期漲2.24%，整體通膨仍超過2%的警戒線，而基本工資連年調漲，再加上產業缺工嚴重，推升雇主提高聘雇人員的薪資，讓正準備投入就業的新鮮人大膽提高期待薪資。

上述「新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2024年5月8日到5月22日，總計回收1,115份。

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