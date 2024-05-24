年輕人不愛當公務員？ 最嚮往資訊科技、金融、自媒體

根據1111人力銀行24日發布的最新調查顯示，今年的新鮮人最想投入的產業依序為資訊科技業、金融業，以及媒體/自媒體這幾個產業，在職務的部分則以行政幕僚、業務、以及專案管理，都是新鮮人躍躍欲試的職務類型。在找工作時，新鮮人找工作的平台，主要透過人力銀行網站/APP、校園徵才博覽會、師長/親友推薦等方式。

進一步詢問新鮮人，找工作最重視哪些條件，包括薪資要符合市場行情75.0%、工作地點交通便利64.5%、公司福利好58.3%、工作內容符合職能45.8%以及不用常態加班35.4%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高科技業是台灣出口的主力，不但在全球的供應鏈中佔有一席之地，更為國內產業帶來大量的就業機會，帶動其它的產業發展，目前科技產業處於高度競爭的狀態，為了吸納人才，高薪與優渥分紅成為科技業的標配，也讓新鮮人對於投入科技業充滿期待。

金融業擁有穩定的薪資與晉升制度，主計處公布2023年全台灣每人每月的經常性薪資平均為4萬5,496元，但捧著「金飯碗」的金融業從業人員平均薪資為11萬5,551元，遠遠領先多數上班族，再加上金融從業人員在儲蓄、貸款時有利率補貼，對於年輕人是一大誘因。

排名第三的媒體/自媒體，受惠於近年快速崛起的自媒體平台，新一代的明星、網紅不但可以大方展現個人特質，更因為能見度高，話題性十足，成為青年族群追逐的意見領袖，帶動青年世代投入媒體/自媒體產業的意願。

值得關注的是教育/政府/團體，在最想投入的產業中已經跌出前三名，與近年公務人員退休改革及青年世代崇尚彈性自由的工作取向有高度相關，「鐵飯碗」對新鮮人的吸引力大減，對照近年的報考人數，逐年下滑，十1年來已經減少一半。

1111人力銀行公關經理曾仲葳分析，年輕人更重視工作與生活的平衡，從最讓新鮮人心動的福利可以看出端倪，在薪資之外更願意追求休閒的時間，調查結果發現年假天數優於勞基法60.4%被選為第一名，其次是近期討論度高的周休三日56.2%、購屋/租屋補助47.9%，另外可以減少通勤，自主安排進度的彈性在家工作39.5%，都讓新鮮人充滿嚮往。

1111人力銀行為上班族提供幸福求職指標，舉辦【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選，活動已邁入第五屆，吸引超過3000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，報名時間至7月中旬截止，今年報名產業分為11大類包括：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。線上投票同步起跑，歡迎上班族熱情響應投票，選出你心目中的幸福職缺，週一到週五還有機會天天抽中500元現金。

上述「新鮮人就業現況」調查，是1111人力銀行針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2024年5月8日到5月22日，總計回收1,115份。

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