美國政壇3個鐵娘子 謝金河：值得卓榮泰團隊好好學習
現今美國政壇有3個女強人，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，另一個是商務部長雷蒙多，以及貿易談判代表、有華裔血統的戴琪；這3個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得我行政院長卓榮泰的團隊好好學習。
美國總統大選又將進入決戰的關鍵時刻，謝金河表示，大家都很關注拜登繼續當總統？或是川普再度入主白宮，到底誰對台灣比較有利？其實美國白宮治國團隊有一貫的風格，誰當選總統，都必須以國家最大利益為依歸。
這次520，謝金河表示，賴總統的治國團隊也就戰鬥位置，在藍白掌控國會下，行政官員壓力很大，要想突圍，必須要有好的政策論述能力，這當中，不妨研究一下美國拜登政府的3個鐵娘子的論述能力與問政風格。
美國這3個女性部長，謝金河表示，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，從聯準會主席轉戰財政部，葉倫每一次站出來都擲地有聲，從友岸外包到中國產能過剩擊垮全球產業，葉倫的理路通暢。上個月，葉倫的中國行，即使中國降低規格接待，葉倫仍然滿臉歡心，喜怒不形於色。
謝金河表示，在葉倫的友岸外包下，中國22年對美國貿易順差4041.38億美元，到23年降到2794億美元，一下子少了1247億美元，有多少中國製造業為此收攤？
另一個是商務部長雷蒙多，謝金河表示，擁有高學歷的雷蒙多在美中晶片戰爭中，立場非常強硬，她曾經對輝達、AMD降規偷跑不假辭色。對於制裁中方的企業，下手毫不手軟。「最有創意的是，她稱中國的電動車是有輪子的iPhone」。
另一個是貿易談判代表，有華裔血統的戴琪，謝金河表示，戴琪對中國的立場一直很堅定，尤其是關稅的態度。戴琪的每一次發言，臉上都帶著剛毅之氣。
她們3個人都從拜登入主白宮後，進入華府的團隊服務，謝金河表示，拜登團隊有很多成員，但這3個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰的團隊好好學習！
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