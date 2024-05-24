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比照育嬰留停？ 勞動部研議「照顧留停」
有顧老、顧小需求的勞工常被迫「照顧離職」，而家庭照顧責任又往往由女性承擔，也因此我國女性勞工婚育後的勞參率低於日韓。勞動部長何佩珊昨表示，勞動部將研議「照顧留職停薪」制度，替女性解開家庭照顧責任的束縛。
面對民進黨立委黃秀芳質詢指台灣婦女勞參率在婚育後下降，五十歲後女性勞參率更低於日、韓，二度就業婦女重返職場不易。
何佩珊說，她未來工作重點之一是推動「雙就業、雙照顧」，現在許多家庭照顧責任落在婦女身上，必須想辦法幫女性解開照顧責任的束縛。她進一步指，勞動部將研議推動育嬰留停、照顧留停制度，包括許多立委關注的照顧假等，也考慮讓移工進入長照體系作為補充式服務，緩解女性的照顧責任。
現行育嬰留職停薪，是受僱者任職滿六個月後，在子女滿三歲前可申請育嬰留停，最長兩年，前半年有八成薪的津貼。對於照顧留停是否比照育嬰留停？勞動部條平司司長黃維琛說明，無論是給薪或給假，後續還需通盤研議。
此外，對於勞團訴求賴政府恢復七天國定假日、修勞基法提高加班費率，何佩珊說，勞基法修一法動全身，任何修法都必須謹慎為之。針對勞團批評勞基法修惡，她強調「這是誤解」，勞基法並未修惡，至今運作良好，台灣經濟才能創新高，勞工薪資、工時更好。
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